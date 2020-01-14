Euronews: власти Ирана подчёркивают, что не скрывали информацию о сбитом Boeing

Иранские власти уверяют, что не пытались скрыть правду об обстоятельствах крушения украинского авиалайнера, просто не сразу получили информацию от военных. Генпрокурор Ирана также заявил, что за организацией беспорядков в Тегеране стоят иностранные агенты, которые пытаются воспользоваться этой трагедией и повлиять на общественное мнение, передаёт Euronews.

Антиправительственные выступления, начавшиеся в Тегеране в воскресенье, вылились в столкновения с полицией, которая, по словам протестующих, открыла по ним огонь. В иранской полиции утверждают, что оружие не применялось.



Акции протеста начались здесь после того, как власти страны признали, что украинский авиалайнер был сбит силами ПВО. Генеральный прокурор Ирана Ибрагим Раиси заявил, что за беспорядками стоят иностранные агенты.



ИБРАГИМ РАИСИ, генпрокурор Ирана: Если где-то в нашей стране агенты Америки и других зарубежных стран захотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы взволновать общественное мнение, нация не допустит этого! Органы разведки, безопасности и полиции будут следить за этим и никому не позволят поставить под угрозу безопасность.



Иранские власти уверяют, что не пытались скрыть правду об обстоятельствах крушения Boeing и что руководству не сразу стало об этом известно.



АЛИ РАБИЕИ, представитель правительства Ирана: Можете не сомневаться, мы ничего не скрывали. Уверяю вас, что президент Рухани узнал об этом только в пятницу в четыре часа дня. Когда командир ПВО Революционной гвардии честно признаёт, что даже глава авиации не располагал информацией, то непонятно, отчего некоторые люди делают эти туманные намёки.



Между тем украинские эксперты разбирают обломки самолёта, чтобы воссоздать картину катастрофы. По данным ряда СМИ, с места крушения практически все обломки были вывезены ещё до прибытия иностранных специалистов, что может осложнить их работу.



Дата выхода в эфир 13 января 2020 года.