CNN: Трамп поддержал иранских протестующих твитом на фарси

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112: Зеленский назвал канадцев жителями Канадии 112 Украина
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CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за два с половиной часа до обстрела. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Вооружённых сил США.
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Ковальчук поднялся на третье место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в овертайме
Российский форвард «Монреаль Канадиэнс» Илья Ковальчук вошёл в тройку лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб в овертаймах.
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СМИ: «Рейнджерс» готов рассмотреть предложения по обмену Георгиева
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять российского вратаря Александра Георгиева.
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Пять пострадавших в ДТП под Рязанью находятся в тяжёлом состоянии
Пять человек из восьми пострадавших в ДТП под Рязанью находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести, рассказал заведующий территориальным центром медицины катастроф Сергей Кузьминов.
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Баскетболист «Хьюстона» Харден достиг отметки в 20 000 очков за карьеру
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден стал 45-м игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который достиг отметки в 20 000 набранных очков за карьеру.
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Учёный рассказал о причине резкого потепления в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв рассказал о причинах резкого потепления климата в России.
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Касаткина обыграла Дабровски и вышла в основную сетку турнира WTA в Аделаиде
Россиянка Дарья Касаткина оказалась сильнее представительницы Канады Габриэлы Дабровски в финале квалификации турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.
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Энергетики устранили причину аварии на электросети в Якутии
Энергетики устранили последствия аварии, которая оставила без электричества около 65 тыс. человек в пяти районах Якутии.
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«Тампа» с минимальным счётом обыграла «Филадельфию» в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Филадельфия Флайерз».
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Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» разгромить «Вашингтон» в НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде одержал крупную победу над «Вашингтон Кэпиталз».
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Синоптик связал тёплую зиму в России с глобальным потеплением
Повышение зимних температур в России связано с глобальным потеплением. Такое мнение высказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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«Сент-Луис» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Барбашёв набрал два очка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».
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Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП под Рязанью
Три человека погибли и ещё восемь пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Шацком районе Рязанской области. Об этом сообщили в приёмном отделении Шацкой районной больницы.
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Шайба Ковальчука в овертайме помогла «Монреалю» обыграть «Оттаву» в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» в овертайме одержал победу над «Оттава Сенаторз».
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СМИ: Многие российские банки отказываются от кредитования в магазинах
Большая часть крупнейших российских банков за последние три года отказалась от выдачи кредитов в магазинах (POS-кредитование), сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «Премьер БКС».
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В ЛНР заявили об одном за сутки нарушении режима тишины со стороны ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинская армия один раз за сутки нарушила режим тишины в зоне ответственности ЛНР.
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Токаев назвал признание Ираном вины за сбитый самолёт важным решением
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что признание Ираном вины за сбитый украинский самолёт является важным решением.
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Министр обороны Британии призвал меньше опираться на помощь США
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что США, вероятно, могут углубить изоляционистскую политику, в связи с чем Британия должна быть готова вести войны, не опираясь на американскую помощь.
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В Москве 12 января ожидается до +2 °С
В Москве в воскресенье, 12 января, ожидается до +2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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Горбачёв призвал сократить российские длинные выходные
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что длинные новогодние и майские выходные в России необходимо сократить.
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Абэ заявил об отсутствии намерения избираться на четвёртый срок
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не намерен оставаться на своём посту на четвёртый срок.
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ПНС Ливии в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии выдвинуло Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара ответное обвинение в нарушении режима прекращения огня.
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На Мальте избран новый премьер-министр
Новым премьер-министром Мальты был избран депутат местного парламента Роберт Абела, сообщает агентство France Press.
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Бывший иранский посол в Москве назначен помощником Зарифа
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назначил бывшего иранского посла в России Мехди Санаи своим верховным советником.
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МИД КНР напомнил о принципе одного Китая после выборов на Тайване
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что правительство КНР в связи с прошедшими на Тайване выборами напоминает о том, что принцип одного Китая неизменен.
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В МИД Ирана заявили о безрезультатности санкционной политики США
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о безрезультатности санкционной политики Соединённых Штатов в отношении Тегерана.
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Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Командующий Западным округом Ливийской национальной армии (ЛНА) Мабрук аль-Газави заявил, что Вооружённые силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии нарушали режим прекращения огня.
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Госдеп призвал Иран извиниться за задержание британского посла
Госдепартамент США призвал власти Ирана принести извинения за задержание посла Великобритании Роберта Макэра во время протестов в Тегеране.
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WSJ: США угрожают Ираку лишением доступа к средствам от продажи нефти
Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источник, что Вашингтон угрожает лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счёту в США, который содержит иракские средства от продажи нефти.
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СК начал проверку после хлопка пылевоздушной смеси на заводе под Белгородом
Следственный комитет начал проверку после хлопка пылевоздушной смеси на заводе в селе Беленькое Борисовского района Белгородской области, в результате которого пострадали пять человек.
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ЕС ожидает прозрачного расследования Ираном авиакатастрофы
Евросоюз ожидает проведения Ираном прозрачного расследования крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране с соблюдением международных стандартов.
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Правящая партия Тайваня одержала победу на выборах
Демократическая прогрессивная партия (ДПП), которая является правящей партией на Тайване, одержала победу на выборах в Законодательный юань (местный парламент).
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В Британии назвали нарушением задержание посла в Иране
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что задержание в Тегеране посла Роберта Макэра является нарушением международного права.
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Антонов: Россия будет помнить помощь союзников во Второй мировой войне
Российский посол в США Анатолий Антонов пообещал, что Россия никогда не забудет о помощи союзников по антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, отметив при этом, что Советский Союз понёс наибольшие потери, приняв на себя основной удар фашистов.
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Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Трамп опубликовал твит на фарси в поддержку протестующих в Иране
Президент США Дональд Трамп опубликовал запись на фарси в своём Twitter, в которой высказался в поддержку протестующих в Иране.
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Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о том, что боевые действия на западе Ливии прекращены.
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СМИ: Восемь человек погибли при взрыве на химзаводе в Индии
В результате взрыва на химическом заводе в Индии погибли восемь человек, передаёт NDTV.
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СМИ: Британский посол в Иране был задержан за организацию протестов
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.
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Хаджимба обсудил с замсекретаря СБ России переговоры с оппозицией
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев обсудили возможность проведения переговоров с оппозицией.
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Кашшаи высказался о своём назначении на пост главы департамента судейства РФС
Новый глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи прокомментировал своё назначение на должность.
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«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» в 19-м туре Серии А
Миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо не выявили победителя в матче 19-го тура итальянской футбольной Серии А.
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Агентство авиабезопасности ЕС рекомендует избегать полётов над Ираном
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендует отказаться от полётов над Ираном на всех высотах в интересах безопасности с учётом текущей обстановки в регионе, заявила представитель ведомства Джанет Норткотт.
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Туктамышева объяснила, почему решила учить четверные прыжки
Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как выучила прыжок в четыре оборота.
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Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной султана Омана
Президент США Дональд Трамп обратился к гражданам Омана, выразив им свои соболезнования в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида.
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Экс-тренер «Рубина» объяснил, чего не хватает российским футболистам для игры в Европе
Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов объяснил, почему российские футболисты редко уезжают в Европу.
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Билялетдинов: Если Кокорин уедет в Европу всем назло, быстро вернётся назад
Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном отъезде нападающего «Зенита» Александра Кокорина в Европу.
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СМИ назвали гонорар Макгрегора за бой с Серроне
Стала известна сумма гонорара ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора за поединок с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
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Рухани и Трюдо обсудили авиакатастрофу в Тегеране
Президент Ирана Хасан Рухани обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо крушение украинского пассажирского самолёта в Тегеране, который был по ошибке сбит иранскими военными.
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Ан пропустит чемпионат Европы по шорт-треку из-за травмы
Российский шорт-трекист Виктор Ан не выступит на чемпионате Европы 2020 года в венгерском Дебрецене из-за травмы колена.