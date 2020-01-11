CNN: Киев потребовал компенсации за сбитый Ираном самолёт

С нами на прямой связи из Украины корреспондент CNN Скотт Маклин, который занимается этой темой (Ирана. — ИноТВ). Скотт, какую реакцию вы наблюдаете со стороны украинских официальных лиц?

СКОТТ МАКЛИН, корреспондент CNN: Президент Украины Владимир Зеленский этим утром — где-то через час после того, как появилась эта новость, — выступил с заявлением. Он сказал, что это утро не было добрым, но оно принесло правду.

Эта новость не стала особой неожиданностью для украинских официальных лиц. Вчера министр иностранных дел заявил, что они получили от США и от Великобритании информацию, которая, по их словам, была очень убедительной. Согласно этим данным, в самолёт попала ракета.

Украина, однако, оказалась в довольно деликатной ситуации, и ей приходилось балансировать. Дело в том, что Иран категорически отказывался допускать даже возможность подобной причины крушения. Более того, они называли данную версию фальсификацией. При этом у них (Украины. — ИноТВ) на месте событий работает 45 собственных следователей — и это говорит о том, что не стремились торопиться с выводами. По их словам, они хотели произвести полное расследование.

Он (Зеленский. — ИноТВ) также заявил, что Иран должен через дипломатические каналы принести полноценное извинение, официальное извинение, а также выплатить компенсацию. Он также довольно прямолинейно, особо не подбирая слова, настоял на том, чтобы 45 следователей получили полный и более оперативный доступ к расследованию, к месту происшествия. Ведь ранее были сомнения по поводу, того насколько серьёзное участие они принимают в этом процессе.

Ещё вчера министр иностранных дел (Украины. — ИноТВ) заявлял о том, что во время любого расследования следователи хотят как можно быстрее получить широкий доступ к его ходу, но в данной ситуации, по его словам, трудно было сказать, возможно ли это.

Теперь же его заявления приобрели иную тональность. Министр теперь настаивает не только на доступе к расследованию, но и на выплате компенсации.

Авиакомпания приблизительно через два часа должна провести пресс-конференцию. И определённо прозвучат вопросы, которых касался Фред: прежде всего, почему этому самолёту разрешили взлёт?

Авиакомпания провела пресс-конференцию в среду после того, как появилась эта новость (о крушении. — ИноТВ). Они тогда предоставили мало информации. С тех пор они не отвечали на звонки. Когда их спрашивали об случившемся, то они говорили, что если бы у них была хотя бы какая-нибудь информации о возможной опасности, то они не допустили бы взлёта этого самолёта. Но подобной информации не поступало.

Когда об этом же спросили министра иностранных дел, то он дал аналогичный ответ, сказав, что не было никаких указаний на опасность. Они проанализировали маршрут полёта, и тот проходил в правильном для обычного коммерческого рейса коридоре.

Этот самолёт ни в коем случае не должен был стать целью. Но, по-моему, следует задаться крайне немаловажным вопросом: почему с учётом крайне напряжённых отношений между Ираном и США, и особенно с учётом того факта, что Иран несколькими часами ранее выпустил ракеты по американским объектам в Ираке, не было предпринято дополнительных мер предосторожности и почему самолёты вообще взлетали?

А если учесть важность этого аэропорта в Иране, то да, это действительно один из главных вопросов. С нами на прямой связи из Украины был Скотт Маклин. Благодарю вас.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 января 2020 года.