NYT показала видео, где предположительно виден удар ракеты по украинскому «боингу»

Редакция The New York Times получила ролик, в котором показано, что по украинскому Boeing-700, потерпевшему крушение под Тегераном в среду, ударила ракета. К такому выводу журналисты газеты пришли, сопоставив видео со спутниковыми снимками и данными интернет-сервисов.
Американской газете The New York Times удалось получить видео, в котором запечатлён момент «удара иранской ракеты по самолёту» над городом Паранд, расположенным неподалёку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Как подчёркивают обозреватели издания, именно в этом районе в среду пропал с радаров лайнер Boeing-700 украинских авиалиний, затем потерпевший крушение.
Как пишут журналисты NYT, в ролике можно увидеть, как ракета попадает по самолёту, однако тот при этом не взрывается. Судя по другим видео, собранным редакцией газеты, воздушное судно после удара ракеты продолжало полёт в течение нескольких минут и успело развернуться в сторону аэропорта — однако в момент, когда «объятый пламенем лайнер приближался к аэропорту», он взорвался и быстро рухнул на землю.
NEW: Video @trbrtc obtained confirms Ukrainian airliner was hit. We verified location, altitude & direction matches path of #PS752. Verification details coming. https://t.co/27htZ0syZT
В ролике с попаданием ракеты по самолёту между вспышкой от удара и звуком взрыва проходит примерно десять секунд, что позволяет заключить, что самолёт в этот момент времени находился примерно в двух милях (3,2 км) от места съёмки, говорится в материале NYT.
При этом, сопоставив попавшие на видео здания «с характерной архитектурой» со спутниковыми снимками, журналисты газеты пришли к выводу, что съёмка велась именно из Паранда. Как пишут авторы, эти данные говорят о том, что маршрут запечатлённого в ролике самолёта совпадает с траекторией полёта украинского лайнера, зафиксированной сервисом FlightRadar24.
Более тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию со Sputnik Эстония, напомнил, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте — заключительном акте первого саммита глав и правительств государств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который проходил в Хельсинки в 1975 году.
Следователи организовали проверку по факту инцидента с вертолётом МИ-8Т, совершившим экстренную посадку в связи с отказом двигателя. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
Самолёт, следовавший из Москвы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя.
Великобритания готовится к введению собственного, независимого от Евросоюза санкционного режима в отношении иностранцев, в том числе россиян, якобы причастных к нарушениям прав человека. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) смягчит санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который входит в команду Конора Макгрегора, рассказал о потасовке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым после боя россиянина с ирландцем на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.