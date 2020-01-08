CNN: в расследовании крушения украинского лайнера не обойтись без США, хотя упал он в Иране

СМИ узнали об отказе Ирана передать США чёрные ящики с украинского Boeing 737, который разбился под Тегераном сразу после взлёта, сообщает CNN. Несмотря на то, что США, как отмечает телеканал, также должны быть допущены к расследованию, будучи страной разработки самолётов Boeing.

Сегодняшняя срочная новость — украинский пассажирский самолёт разбился под Тегераном, Иран, спустя несколько минут после взлёта. Все, находившиеся на борту 176 пассажиров, погибли. Очевидно, это вызвало множество вопросов, учитывая время, когда всё произошло. Авиакатастрофа произошла всего через несколько часов после иранских ударов по американским базам в Ираке. С репортажем корреспондент CNN Ричард Квест. Ричард, очевидно, люди смотрят на произошедшее, как на трагическую гибель людей, мы не знаем, есть ли связь между этими событиями. Какие вопросы есть у вас?

РИЧАРД КВЕСТ, корреспондент CNN: Это нам действительно неизвестно. Изначально украинское правительство, посольство, предположило, что самолёт разбился не в результате попадания в него ракеты. Однако затем Украина изменила заявление о причинах крушения. По неподтверждённым данным, Иран отказал США в доступе к чёрным ящикам. Однако подтверждения этому пока нет.

Это будет чрезвычайно сложное расследование, учитывая позиции вовлечённых сторон, которые даже не общаются между собой, и серьёзность самой трагедии. Самолёт был заправлен топливом, он только поднялся в воздух, провёл в полёте всего две или три минуты, поднялся на высоту приблизительно 2400 метров, когда упал на землю.

На Украине считают и утверждают, что причиной произошедшего стали технические неполадки. Однако это всё, что нам известно на данный момент.

Сообщали ли пилоты самолёта о технических проблемах, или это лишь предположения?

РИЧАРД КВЕСТ: Так считается. Но точно это неизвестно, потому что отчёта авиадиспетчерской службы пока нет. Считается, что пилоты сообщили о возникновении технических проблем. Свидетели трагедии утверждают, что видели, что у самолёта горел двигатель. Тогда всё обретает некоторый смысл. В обычной ситуации можно представить себе сценарий, в котором у самолёта загорается двигатель и происходит ряд других проблем, с которыми не может справиться экипаж. Но в данном случае следовать подобным размышлениям было бы сомнительно, потому что после трагедии прошло совсем немного времени, мы не знаем, всех участников и обстоятельства произошедшего.

Интересно, что, согласно международному воздушному праву, проводить расследование придётся Ирану, на территории которого произошла трагедия. Однако США также должны допустить к расследованию, заметьте, что я говорю «должны», так как именно там разрабатываются и собираются самолёты Boeing.