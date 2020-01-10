Sky News: Иран отрицает свою причастность к крушению украинского самолёта

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о наличии у него разведданных, которые указывают на то, что рухнувший в Иране украинский пассажирский самолёт был сбит ракетой, пишет Sky News.

Он назвал случившееся «трагедией, которая шокировала не только Канаду, но и весь остальной мир».

«У нас есть разведданные из различных источников, в том числе от наших союзников и нашей собственной разведки. Доказательства говорят о том, что самолёт был сбит иранской зенитной ракетой. Это вполне могло произойти ненамеренно», — подчеркнул Трюдо.

Тегеран отверг эту информацию. Официальный представитель иранского правительства Али Рабии назвал эти заявления «психологической войной против Ирана».

«Все те страны, граждане которых были на борту самолёта, могут отправить представителей, и мы призываем Boeing отправить своего представителя для участия в процессе изучения чёрных ящиков», — отметил Рабии.

Заявление Трюдо прозвучало после того, как официальные лица США выразили уверенность в том, что упавший в Иране пассажирский самолёт был сбит иранской ракетой.

При этом американский лидер Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил: «Кто-то мог совершить ошибку».

Один из официальных источников сообщил, что незадолго до крушения самолёта спутники США зафиксировали пуск двух ракет, причём перед падением лайнера произошёл взрыв.