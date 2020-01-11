CNN: Иран признал, что сбил украинский авиалайнер «непреднамеренно»

Иранские власти признали, что Вооружённые силы страны подбили самолёт украинских авиалиний под Тегераном случайно, «в результате человеческой ошибки». Согласно официальному заявлению, воздушное судно подлетело слишком близко к важному военному центру и было принято за вражеский объект, передаёт CNN.

Срочная новость этого вечера — Иран признал, что сбил украинский самолёт непреднамеренно из-за человеческой ошибки. Иранцы винят в случившемся то, что они называют «повышенной радарной активностью на фоне опасений агрессии со стороны США». С нами на связи из Тегерана корреспондент CNN Фредерик Пляйтген.

Фред, в этом заявлении, опубликованном иранскими властями, фактически описывается следующий сценарий. Вот, что они говорят: после того, как Иран нанёс ракетные удары по американской базе в Ираке, США увеличили число полётов у иранских границ. По сообщениям военных, воздушные объекты приближались к стратегически важным центрам. Радарная активность повысилась. Украинский самолёт поднялся в воздух и подошёл близко к важному военному центру. Он выглядел, как вражеский объект, и был непреднамеренно сбит. Итак, таково объяснение Ирана, я прав?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Да, вы совершенно правы, Дон. Фактически иранцы заявляют, у меня как раз тоже есть их заявление, что они находились в повышенной боеготовности после атаки на базы в Ираке, где располагаются американские войска. Очевидно, они говорят, что их радарные центры наблюдали множество американских самолётов, круживших рядом с их территорией. И они, вероятно, опасались, что США могут нанести ответный удар.





Это интересно, потому что в начале их заявления говорится: «После угроз президента и Вооружённых сил США атаковать большое количество объектов на территории Исламской республики Иран в случае ответной операции, а также с учётом увеличившегося воздушного трафика в регионе». То есть, по словам иранцев, они находились в повышенной боеготовности, потому что нанесли удар по (базам. — ИноТВ) США и услышали со стороны президента Трампа, что он нанесёт контрудар, если иранцы проведут операцию в ответ на убийство Касема Сулеймани.





То есть они явно были приведены в состояние повышенной боеготовности. Затем, по их словам, украинский авиалайнер взлетел, и из-за их повышенной боеготовности, из-за того, что они наблюдали высокую активность на своих радарах — очевидно, как только что сказал Майлс, они не следили за радарами, отслеживающими движение гражданской авиации, — они увидели, что этот самолёт идёт курсом, по-моему, они использовали слово «поворот» в своём заявлении.По углу и направлению его движения казалось, что он направляется прямиком к территории «важного объекта Корпуса стражей Исламской революции». И в результате повышенной боеготовности, в результате человеческой ошибки они нажали на пусковой крючок.

Интересно и то, что написано в конце этого заявления. По их словам, в самом ближайшем будущем они предоставят более детальное объяснение, найдут виновников и к делу подключится военный суд Ирана. Они также пишут в своём заявлении, что планируют провести «фундаментальную реформу», чтобы ввести новые процедуры, призванные предотвратить подобное в будущем.





Очевидно, что это большая трагедия для иранцев. Мы уже обсуждали ранее сообщение, которое опубликовал министр иностранных дел Джавад Зариф. В нём он принёс извинения «нашем собственному народу». Конечно, он имеет в виду иранцев, потому что многие пассажиры на том самолёте имели двойное гражданство, и Иран не признаёт их двойного гражданства.





Большинство погибших на этом самолёте были иранцами, в результате чего ситуация становится ещё более трагичной для Ирана. Особенно с учётом истории этой страны, Дон. Разумеется, один из определяющих факторов Исламской республики — это до сих пор ощущающийся здесь гнев, вызванный тем, что в 1988 году американский военный корабль подбил иранский авиалайнер. Я неоднократно приезжал сюда, и каждый раз мне встречался памятник или мне показывали фильм об этом событии. Они чувствуют, что с ними поступили несправедливо — США так и не принесли извинения. И теперь что-то похожее происходит с ними.





К слову, на мой взгляд, это одна из причин, почему они решили признать свою вину так быстро, почему они сознались так скоро. Для этой страны уничтожение гражданской авиалайнера — это то, что бьёт прямо в сердце, Дон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 января 2020 года.