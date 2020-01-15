Guardian: Иран объявил посла Великобритании персоной нон грата

Официальный представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Эсмаили обвинил посла Великобритании Роберта Макэйра во вмешательстве во внутренние дела страны, передаёт The Guardian. Несмотря на то что объявление Макэйра «персоной нон грата» не носит официальный характер, оно грозит ухудшением отношений между Великобританией и Ираном.
Официальный представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Эсмаили назвал посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэйра «персоной нон грата», после того как дипломат был задержан за участие в незаконной акции протеста, сообщает The Guardian.
Эсмаили обвинил британского дипломата «во вмешательстве во внутренние дела» Ирана в нарушение дипломатических конвенций. При этом сотни сторонников иранского режима сожгли портрет Макэйра и британский флаг.
«По международному праву такой человек является персоной нон грата. Иранцы ожидают, что такой человек будет выслан, чего также требует международное право», — заявил официальный представитель судебной власти.
Посол был в субботу арестован и обвинён в «координации» антиправительственных протестов. Однако вскоре Макэйр был освобождён из-под стражи, так как, согласно международному праву, обладает дипломатическим иммунитетом.
The Guardian называет арест ошибкой тегеранской полиции. Тем не менее иранское правительство воспользовалось появившейся возможностью, чтобы отвлечь внимание от инцидента со сбитым утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана украинским Boeing 737.
По словам Эсмаили, «после обстоятельных расследований» в Иране по делу о крушении украинского самолёта уже арестованы несколько человек.
Заявление Эсмаили не грозит британскому послу юридическими последствиями. Однако, как отмечает издание, это может способствовать дальнейшему ухудшению дипломатических отношений между Великобританией и Ираном, осложнённых задержанием британских граждан, ростом долгов за поставки оружия и захватом нефтяных танкеров.
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