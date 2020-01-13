Fox News: «смерть Англии!» — иранские радикалы пришли с «ответным визитом» к британскому послу

Десятки иранцев из радикальных организаций собрались возле посольства Великобритании в Тегеране с призывом выслать посла Роба Макэйра и закрыть диппредставительство, пишет Fox News. Издание напоминает, что ранее Макэйр был заподозрен в организации антиправительственной демонстрации.

Десятки членов радикальных организаций в минувшее воскресенье собрались возле посольства Великобритании в Иране, сообщает Fox News. Они скандировали «смерть Англии!» и призывали выслать посла и закрыть посольство.

Издание напоминает, что в минувшую субботу британский посол в Иране Роб Макэйр был арестован иранскими властями, обвинившими Макэйра в провоцировании антиправительственной демонстрации. После трёхчасового задержания посол был отпущен, однако его арест возмутил британское правительство. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал действия Тегерана «вопиющим нарушением международного права».

Что касается иранской стороны, то она обвинила Макэйра в организации протестов. Кроме того, иранский замминистра иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что в момент задержания личность Макэйра не была опознана. Сам же британский посол написал у себя в Twitter, что не принимал участия в каких-либо демонстрациях, а посетил мероприятие, анонсированное как акция памяти жертв крушения украинского «боинга».

«Обычный способ отдать дань уважения. Некоторые из жертв были гражданами Великобритании», — написал Макэйр, отметив, что покинул мероприятия спустя пять минут после того, как кто-то начал скандировать лозунги.