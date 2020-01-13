Ишингер: поддержкой протестующих в Тегеране Запад лишь усугубит конфликт

Европа ни в коем случае не должна отказываться от ядерного договора с Ираном и поддерживать смену правящего режима в стране, рассказал в интервью телеканалу ZDF председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его мнению, Запад должен проявить сдержанное одобрение в отношении протестующих в Тегеране — слишком активная поддержка, практикуемая Трампом, может привести к обострению конфликта.

ВОЛЬФГАНГ ИШИНГЕР, председатель Мюнхенской конференции по безопасности: Я расскажу вам, что я посчитал бы неправильным поведением. Я бы считал действительно неправильным, если бы мы, европейцы, сейчас допустили появление каких-либо сомнений в нашей приверженности ядерному соглашению. Это важно. Мы должны его придерживаться. Также было бы неправильно, если бы США или даже мы сами сейчас предложили смену режима. Я придерживаюсь мнения, что здесь уместна сдержанность. Проблема со сменой режима состоит в том, что мы не знаем — и Джон Болтон или даже Дональд Трамп не знают, — кто придёт на смену, если муллы, гипотетически, потеряют власть. Здесь нужно действовать ответственно и дальновидно. Но, разумеется, также важно, чтобы население в Иране чувствовало, что мир смотрит и что их поддерживают.

Но когда вы говорите «ответственно и дальновидно», а с другой стороны мы видим американского президента, который теперь высказался через Twitter на фарси — а это уже явное послание протестующим на улицах: «Мы на вашей стороне, мы вас поддерживаем» — разве это не опасно? В какой степени можно поддерживать людей, которые сейчас снова вышли на улицы — недавно они ещё поддерживали режим в Иране после убийства генерала, а теперь ситуация внезапно снова изменилась — так вот, насколько серьёзно в действительности можно поддерживать этих протестующих?

ВОЛЬФГАНГ ИШИНГЕР: Я думаю, это один из сложнейших актов балансировки и крайне сложный дипломатический комплексный вопрос. Слишком большая поддержка, которую сейчас, по-видимому, пытается проявлять Дональд Трамп, может привести к эскалации конфликта. Что случится, если силы безопасности в Тегеране будут избивать толпу дубинками или открывать по ней огонь? Кто тогда поможет? Можем ли мы помочь в этом случае? В этом я не уверен. Поэтому немного сдержанности, немного осторожности — это важно. Однако в то же время мы не хотим молчать. Я думаю, это правильно, дать иранцам почувствовать, что мир следит за ситуацией и что они получают одобрение в отношении их попыток защититься от репрессивных мер правительства мулл.

Вы, скорее, человек слова, который говорит, что лучше полагаться на дипломатию, необходимо поддерживать контакт. На выходных это попыталась сделать и канцлер Германии, встретившаяся с российским президентом. Здесь они оба заняли одну сторону — и есть такое ощущение, что на другой стороне, в каком-то смысле, находится Дональд Трамп, который, по сути, делает, что хочет, в том числе бряцает оружием, причём его действия говорят сами за себя. Возможно, это правильный способ, как обращаться с Ираном?

ВОЛЬФГАНГ ИШИНГЕР: Чтобы иметь влияние в регионе, вам всегда необходимы две вещи. Это знает Путин, это знает Трамп, и это, как я надеюсь, знаем мы, европейцы. Вам нужна сила политического убеждения, вам нужна умная дипломатия, а также, в случае необходимости, вам нужна дополнительная поддержка в виде военных средств. Именно таким методом Путин обеспечивает своё влияние в Сирии, Ливии и, разумеется, в иранском вопросе.

И свои интересы.

ВОЛЬФГАНГ ИШИНГЕР: Поскольку все знают: он может и по-другому.

Вольфганг Ишингер, большое спасибо за этот разговор. Вопросы остаются актуальными, и если бы у кого-то были ответы, недалеко было бы и до разрешения ситуации. И всё-таки, большое спасибо, до встречи.

ВОЛЬФГАНГ ИШИНГЕР: Спасибо.

Дата выхода в эфир 13 января 2020 года.