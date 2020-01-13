А вдруг Трамп помощи попросит: Mainichi Shimbun призвала Токио не отправлять корабли на Ближний Восток

Популярное
-
Welt: на встрече в Москве Меркель заняла сторону Путина наперекор США Die Welt
-
«Тревожный звонок для военных всего мира» — NBC напомнил о гражданских самолётах, потерпевших крушение в зонах конфликта NBC
-
Трамп в интервью Fox News: у нас должна быть возможность ладить и торговать с Россией Fox News
-
CNN: Иран признал, что сбил украинский авиалайнер «непреднамеренно» CNN
-
MSNBC: включение Ближнего Востока в НАТО — очередная «безумная идея» Трампа MSNBC
-
Bild: Европа обеспокоена — Эрдоган всё чаще пляшет под дудку Путина Bild
-
Independent: «спроектирован клоунами» — новые данные о Boeing 737 Max встревожили американских политиков Independent
-
Ушли из семьи, чтобы заработать на ней: Fox высмеял принца Гарри с супругой за «попытку усидеть на двух стульях» Fox News
INFOX.SG
-
В Совфеде оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения города
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление о том, что Варшава не будет официально отмечать 75-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
-
«Спартак» прилетел в ОАЭ для подготовки ко второй части чемпионата России
Футболисты, тренеры и персонал московского «Спартака» прибыли в Абу-Даби для проведения учебно-тренировочного сбора перед началом второй части сезона-2019/20.
-
В Минздраве Армении оценили предложение России о запрете снюсов
В Минздраве Армении оценили предложение российской стороны запретить никотиносодержащие некурительные смеси.
-
Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана
Один из лучших футболистов в истории Турции, Хакан Шукюр, после переезда в США вынужден работать таксистом и продавать книги.
-
Межливийские переговоры окончились без подписания соглашения
Переговоры участников конфликта в Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии.
-
И. о. президента Абхазии назвал основные задачи на новом посту
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, ранее назначенный исполняющим обязанности президента республики, рассказал в интервью Ruptly о своих приоритетных задачах.
-
США расширили санкции против Венесуэлы
Министерство финансов США добавило в свой санкционный список семь граждан Венесуэлы.
-
Отказавшийся работать в России украинский тренер покинул «Астану»
Украинец Роман Григорчук покинул пост главного тренера казахстанской «Астаны».
-
В Счётной палате призвали отказаться от одноразовой продукции
В Счётной палате призвали отказаться от продукции одноразового использования. Об этом сообщается в отчёте ведомства под названием «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Экология».
-
Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города
В Варшаве заявили, что 17 января — день освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков — не отмечается на официальном уровне, однако в администрации зарегистрировали два уличных мероприятия, организуемых частными лицами.
-
Чесноков считает, что летом Медведев может стать первой ракеткой мира
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков выразил мнение, что российский теннисист Даниил Медведев уже летом может возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
-
В Минфине заявили об увеличении объёма ФНБ до 7,773 трлн рублей
В Министерстве финансов России заявили, что объём российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 2019 год увеличился до 7,773 трлн рублей.
-
В Астраханской области ищут владельца задержавшего поезд верблюда
Полицейские ищут владельца верблюда, который бежал по железной дороге в Астраханской области и помешал поезду сообщением Ташкент — Москва вовремя прибыть в пункт назначения.
-
Чесноков: Рублёв предпочёл деньгам за участие в ATP Cup сыграть на турнире в Дохе
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года в составе сборной России Андрей Чесноков оценил победу Андрея Рублёва на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе, а также его неучастие в ATP Cup.
-
СК проверит данные о снятии инвалидности с ребёнка в Ростовской области
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать проверку сообщений СМИ о том, что в Ростовской области родители ребёнка, потерявшего глаз, вынуждены на собственные средства покупать мальчику протез, так как с него сняли статус инвалида.
-
Хоккеист Капризов о своей результативности в январе: наверное, отдохнул нормально
Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов высказался об улучшении своей результативности в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в январе.
-
Российских школьников могут начать учить распознавать чужие эмоции
Министерство просвещения России разрабатывает программу по развитию социально-эмоциональных навыков школьников, чтобы они научились распознавать чужие эмоции и контролировать свои.
-
Макгрегор заявил, что побьёт Серроне в любом состоянии
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пообещал, что победит американского бойца смешанного стиля Дональда Серроне, даже если будет болен.
-
Адвокат рассказал об уголовном деле по факту задержания Голунова
По факту задержания журналиста Ивана Голунова Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин.
-
В ВОЗ не исключили срочного заседания из-за нового коронавируса в КНР
Во Всемирной организации здравоохранения не исключили возможность проведения срочного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с появлением нового коронавируса в Китае и Таиланде.
-
Аль Пачино и Брэд Питт номинированы на «Оскар» за роль второго плана
Американская академия киноискусств объявила номинантов на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
-
В Мадриде состоялась присяга нового правительства Испании
Церемония присяги членов нового испанского правительства на верность королю и Конституции Испании состоялась во дворце Сарсуэла в Мадриде.
-
В Белгороде журналисту пригрозили отлучением от церкви за вопросы о поборах
Белгородская митрополия пригрозила журналисту Владимиру Корневу отлучением от церкви за то, что он задавал вопросы о предполагаемых внутрицерковных поборах.
-
Чесноков назвал Медведева инопланетянином с психологической точки зрения
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков признался, что ему сложно оценивать поведение российского теннисиста Даниила Медведева на корте.
-
Маас сообщил об обсуждении с Ираком пребывания войск коалиции в стране
Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия ведёт переговоры с правительством Ирака о нахождении войск международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство»*.
-
Чесноков не считает, что Шараповой стоит завершать карьеру
Бывший российский теннисист Андрей Чесноков ответил на вопрос, стоит ли Марии Шараповой всерьёз задуматься о завершении карьеры в случае поражения на старте Australian Open.
-
Авербух опроверг информацию о гонораре Медведевой за участие в его ледовом шоу
Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух опроверг информацию о гонораре российской фигуристки Евгении Медведевой в размере 150 тыс. рублей за один выход в его ледовом шоу «Волшебник страны Оз».
-
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Американская академия киноискусств объявила номинантов на премию «Оскар».
-
Экс-глава ГБР прокомментировал возбуждение уголовного дела против него
Бывший глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба прокомментировал решение Генеральной прокуратуры Украины о возбуждении уголовного дела в отношении него.
-
Мужская сборная России по волейболу сыграет в группе с Бразилией и США на ОИ-2020
Стали известны соперники мужской сборной России по волейболу по групповому этапу на Олимпиаде 2020 года в Токио.
-
Российский фильм «Дылда» не вошёл в число номинантов на «Оскар»
Российский фильм «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова не вошёл в список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм».
-
В Росстате рассказали о динамике цен на ржаной хлеб в России
Цены на ржаной хлеб и пшеничную муку в России с начала года выросли на 0,2%, об этом свидетельствуют данные Росстата.
-
На МКС оценили масштабы пожаров в Австралии
Итальянский астронавт Лука Пармитано, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), заявил, что он и его коллеги оценили масштабы пожаров в Австралии, которые видны из космоса.
-
Чесноков: складывается впечатление, что у Медведева вовсе нет нервов
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года в составе сборной России по теннису Андрей Чесноков высказался о поражении Даниила Медведева от Новака Джоковича на ATP Cup и поделился мнением о состоянии отечественного спортсмена.
-
В Совбезе Абхазии сообщили о местонахождении Хаджимбы
Бывший абхазский президент Рауль Хаджимба покинул госдачу и в настоящее время находится дома, сообщил секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.
-
Чесноков: Шарапова проводит два-три матча в год, потому что постоянно травмирована
Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков не считает, что поражение российской теннисистки Марии Шараповой от Дженнифер Брэйди в первом круге турнира в Брисбене является показательным в преддверии Australian Open.
-
В Казахстане рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе
Девять пострадавших при крушении самолёта авиакомпании Bek Air в Алма-Ате 27 декабря находятся в стабильном состоянии. Об этом заявили в управлении общественного здоровья города.
-
Премьер Абхазии приступил к исполнению обязанностей президента страны
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба официально приступил к исполнению обязанностей президента республики.
-
Рухани одобрил признание Пентагона террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект парламента о признании Пентагона террористической организацией, сообщает Tasnim.
-
Булатов считает уход Солтмурада Бакаева большой потерей для «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов ответил на вопрос, является ли для «Спартака» потерей уход полузащитника Солтмурада Бакаева, который заключил контракт с казанским «Рубином».
-
Медведев рассказал о задаче журналистики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о важной задаче журналистов.
-
Путин поручил сделать перелёты из Калининградской области доступнее
Президент России Владимир Путин поручил разработать меры государственной поддержки для обеспечения доступности внутренних авиаперелётов из Калининградской области.
-
Биатлонистка Юрлова-Перхт выступит на этапе КМ в Рупольдинге
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что Екатерина Юрлова-Перхт сможет принять участие в пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
-
МИД Британии выразил протест Ирану в связи с задержанием своего посла
МИД Великобритании выразил решительный протест иранскому послу в связи с задержанием главы британской миссии Роберта Макэйра в Тегеране. Об этом заявили в канцелярии британского правительства.
-
Путин провёл телефонные переговоры с премьером Индии
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
-
Тренер Слуцкий высказался о каминг-аутах в футболе
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение, что общество пока не готово к каминг-аутам в футболе.
-
Белоруссия и Россия договорятся по транзиту нефти до конца января
Антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти до конца января. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
-
Путин поручил освободить врачей от ответственности за утрату лекарств
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля проработать меры по освобождению работников медучреждений от уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных препаратов, если она не связана с умышленной кражей.
-
В «Локомотиве» отреагировали на слухи о переходе Хёведеса в «Кёльн»
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о переходе защитника команды Бенедикта Хёведеса в немецкий «Кёльн».
-
Лидер оппозиции Абхазии объявил об участии в президентских выборах
Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания заявил, что намерен принять участие в повторных президентских выборах в стране 22 марта.