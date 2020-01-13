Пауэр: безрассудная политика Трампа делает США ненадёжным партнёром

В интервью The Sunday Times экс-постпред США при Совбезе ООН Саманта Пауэр раскритиковала решение американского президента устранить иранского генерала Касема Сулеймани и его призывы к другим странам окончательно разорвать ядерное соглашение с Тегераном. По её мнению, Дональд Трамп проводит «беспорядочную» внешнюю политику, подрывая доверие союзников, и руководствуется сугубо личными интересами.

Саманта Пауэр, которая из бывшей журналистки превратилась в одну из самых видных фигур в администрации Барака Обамы, поступала по-своему и часто попадала на первые полосы газет. Она получила широкую известность после того, как обвинила Россию, Иран и Дамаск в «бесстыдстве», пишет The Times.

Для интервью с Пауэр у издания было две причины. Во-первых, не так давно она написала мемуары, рассказав о стрессе и семейных трудностях, сопровождавших её работу на президента. Во-вторых, в должности постпреда США она активно призывала Совбез ООН поддержать ядерную сделку, которая оказалась в центре текущей напряжённости в отношениях между Тегераном и Вашингтоном.

Пауэр связала обострение кризиса на Ближнем Востоке с тем, что в 2018 году Дональд Трамп «безрассудно» разорвал ядерную сделку. Она призналась, что была поражена решением президента убить Касема Сулеймани, одного из самых влиятельных иранских командиров.

«У меня сразу это (убийство Сулеймани. — ИноТВ) вызвало удивление, потому что Трамп называл себя человеком, который хочет вывести Америку с Ближнего Востока, вывести Америку из войн. И это выглядело как значительное обострение событий», — заявила она.

Экс-дипломат считает, что, давая приказ об устранении иранского генерала, Трамп не имел никакой чёткой стратегии: «Мы знаем, что большинство людей в его окружении, готовые противостоять и не соглашаться с ним, были уволены. Я сомневаюсь, что кто-либо тщательно анализировал последствия этого решения».

По мнению Пауэр, президент ведёт «опасную игру»: «Он создаёт целый ряд кризисов, которые вообще не должны были существовать, и затем ставит в себе в заслуги то, что эти кризисы не переросли в нечто более ужасное».

Она предупреждает, что Ближний Восток находится «в подвешенном состоянии», потому что кризис укрепляет позицию радикалов в «иранском режиме» и мешает борьбе с «Исламским государством»*. «Над этим возвышается более широкий вопрос, какой будет среднесрочная и долгосрочная реакция Ирана. Хотя с поля боя убрали одного действительно плохого человека (Сулеймани. — ИноТВ), общий эффект явно негативно влияет на интересы и безопасность США», — рассуждает Пауэр.

На днях Трамп призвал страны НАТО принимать больше участия в ближневосточных событиях. Но, учитывая его недавнюю критику в адрес альянса, американскому президенту вряд ли удастся добиться подобного сотрудничества в регионе, полагает экс-постпред.

«Я полагаю, что британский премьер-министр будет оценивать ситуацию с позиции выгоды для британских Вооружённых сил: «Стоит ли нам рассчитывать, что, если мы развернём войска, то будем участвовать в процессе планирования, или же, как французы в случае с Северной Сирией, мы проснёмся, чтобы прочитать твит, который проинформирует нас о том, какой следующий шаг задумывают наши особые партнёры?» — заявила Пауэр.

Накануне Трамп предлагал Британии, Германии и Франции, а также России и Китаю, выйти из ядерного соглашения с Ираном, которое они пытаются сохранить в силе. Борис Джонсон заверил президента Рухани, что Лондон продолжает придерживаться условий сделки, но Тегеран заявил, что не будет соблюдать ограничения на обогащение урана.

По мнению Пауэр, в интересах Великобритании, чтобы Иран вернулся в полноценное ядерное соглашение: «Но вы хотите пойти на этот шаг, зная, что у вас есть надёжный партнёр. К сожалению, из-за то, как беспорядочно и безрассудно Трамп проводит внешнюю политику, насколько она эксцентричная и как внезапно происходят такие вещи, как убийство Сулеймани, появляются большие сомнения в том, что Соединённые Штаты будут надёжным партнёром».

По её словам, страны НАТО, которые участвовали в ядерных переговорах, знали, что Иран соблюдает соглашение: «Они слабо верили в то, что у того же американского лидера, который и создал этот хаос, окажется стабильное и последовательное видение будущего направления».

В своих действиях президент США следует простому алгоритму. Во-первых, он отвергает всё, что было принято при Обаме. Во-вторых, при принятии решения Трампа интересует лишь одно: получит ли личную политическую или экономическую выгоду. Борис Джонсон должен учитывать это, если он надеется заключить с торговую сделку США после брексита, предупреждает Пауэр.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.