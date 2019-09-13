Washington Examiner: экс-постпред США в ООН рассказала, как не стала голосовать за Россию вопреки приказу

Саманта Пауэр, постоянный представитель Соединённых Штатов в ООН времён второго срока Обамы, призналась в мемуарах, что в 2016 году нарушила приказ и не проголосовала за членство России в Совете по правам человека, пишет The Washington Examiner. Пауэр добавила, что действовала по совести и пыталась привлечь к ответственности страну, которая ввела войска на Украину и обстреливала гражданское население Сирии.

Бывший постпред США при ООН рассказала, что в 2016 году не подчинилась приказу поддержать кандидатуру России и не дала ей переизбраться на новый трёхлетний срок в Совет по правам человека, пишет The Washington Examiner. В своих мемуарах «Воспитание идеалиста» Саманта Пауэр, занимавшая высшую дипломатическую должность во время второго президентского срока Барака Обамы, рассказывает: «Произошло слишком многое, чтобы я могла позволить себе не голосовать в соответствии со своей совестью».

Как отмечает издание, голосование проходило в сложное время: Россию обвиняли во вторжении на Украину и массированных бомбардировках гражданского населения Сирии для поддержки диктатуры Башара Асада. Тем не менее Пауэр была проинструктирована голосовать за Россию в рамках долголетнего соглашения между пятью постоянными членами Совета Безопасности (США, Великобританией, Францией, Китаем и Россией), которые обязались поддерживать друг друга в подобных голосованиях.

В то же время Россия использовала своё право вето в Совбезе в качестве щита против любых международных инициатив, направленных на прекращение боевых действий в Сирии или на Украине. Пауэр оставалось только критиковать поведение России в своих речах, к которым дипломаты были невосприимчивы.

По её собственным словам, бывший постпред понимала логику соглашения между странами, однако «в тот день настроение было иным». Списки стран делились по регионам, поэтому России предстояло сразиться с Венгрией и Хорватией за два места для стран Восточной Европы. Раньше она практически гарантированно победила бы хотя бы одну страну, но активисты-правозащитники, проводившие кампанию против России, получили неожиданного союзника в лице Саманты Пауэр.

«Я написала названия Хорватии и Венгрии в секции Восточной Европы, свернула бланк раза три и бросила в щель деревянного коричневого ящика, который нёс сотрудник ООН вдоль рядов», — цитирует её воспоминания The Washington Examiner. В итоге Венгрия оказалась на первом месте (144 голоса), Хорватия — на втором (114 голосов), лишь немного опередив Россию (112 голосов). Как считает Пауэр, если бы она проголосовала иначе, то состоялся бы второй тур, по результатам которого Россия «запугиванием и подкупом» получила бы своё место в Совете.

«В реальности же Россия проиграла — её правительство впервые в истории потерпело поражение на крупных выборах в ООН», — пишет Саманта Пауэр. По её словам, это была беспрецедентная дипломатическая победа после серии неразрешимых споров. «Я взглянула на украинского посла: он закрыл лицо руками, я была не уверена, плачет он от облегчения или улыбается, — цитирует американская газета её мемуары. — С одной стороны, конечно, ни к чему важному это не привело: проигрыш России на выборах не мог способствовать выводу её войск с Украины. Но это был редкий отказ Путину на мировой арене и крохотная мера для привлечения к ответственности страны, которая до этого наслаждалась безнаказанностью своих действий».