Newsday
Пауэр: отказавшись от главенства в ООН, США уступят мир России и Китаю
Главенство в ООН позволяет Вашингтону руководить мировыми процессами, заявила постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр. По её мнению, если США сократят финансирование организации, Россия и Китай, обладающие правом вето, вполне могут оттеснить их на второй план, рассказывает Newsday.
Американцы прервали трансляцию Путина из-за «неудобного вопроса»
Российские телеканалы подвергли критике неожиданный перерыв трансляции «прямой линии» Владимира Путина агентством Associated Press, сообщает издание Newsday. Телеканалам показалось странным, что вещание прервалось во время вопроса Ирины Хакамады о финансовой поддержке США киевских властей.
Обаму призвали «поговорить» с Путиным во имя детей
Только личное обращение Обамы к Путину может повлиять на отмену «закона Димы Яковлева», считает американское издание Newsday. Рычагов воздействия на Россию у США не так уж много - недавно президент РФ ясно дал понять, что не нуждается в материальной помощи Америки.