Пауэр: отказавшись от главенства в ООН, США уступят мир России и Китаю Главенство в ООН позволяет Вашингтону руководить мировыми процессами, заявила постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр. По её мнению, если США сократят финансирование организации, Россия и Китай, обладающие правом вето, вполне могут оттеснить их на второй план, рассказывает Newsday. 14 января 2017 Newsday

Американцы прервали трансляцию Путина из-за «неудобного вопроса» Российские телеканалы подвергли критике неожиданный перерыв трансляции «прямой линии» Владимира Путина агентством Associated Press, сообщает издание Newsday. Телеканалам показалось странным, что вещание прервалось во время вопроса Ирины Хакамады о финансовой поддержке США киевских властей. 18 апреля 2014 Newsday