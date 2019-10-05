Хейли: США никогда не смогут доверять России

«Россия никогда не будет нашим другом. Мы никогда не сможем доверять России ни при каких условиях», — такое заявление сделала бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Как отмечает Newsday, при этом она всё равно выступает за открытую коммуникацию с Москвой, хоть и утверждает, что Россия, якобы, вмешалась в выборы 2016 года в США.

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США «никогда не смогут доверять России», пишет Newsday. «Россия никогда не будет нашим другом. Мы никогда не сможем доверять России ни при каких условиях», — приводит издание слова политика.



Как напоминает автор статьи, Хейли работала в администрации Трампа и оставила свой пост только в декабре 2018 года. Но она уверена, что Москва вмешалась в ход американских выборов 2016 года и способствовала раздору в американском обществе. При этом она выступает за коммуникацию с Россией.



«Да, она вмешалась в наши выборы. Мы это знаем, но мы видим, как остальные страны тоже это делают», — сказала Никки Хейли. По её словам, Россия «получила силу, создавая хаос и раздор в других странах».



Хейли высказалась и по поводу импичмента, который грозит Трампу. По её мнению, если в парламенте займутся импичментом, то будут простаивать другие, более важные дела, в том числе, например, ратификация международных договоров. «От постоянных политических игр никто не выигрывает», — приводит издание её фразу.



Высказалась Хейли и про Трампа, отметив, что они друг друга хорошо понимали и отвечали на взаимные подколки. «Он всегда держал слово и позволял мне делать мою работу», — приводит Newsday слова бывшего постпреда США при ООН.