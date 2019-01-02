Fox News: после выхода США и Израиля из ЮНЕСКО Хейли обвинила организацию в коррупции и предвзятости

После официального объявления США и Израиля о выходе из ЮНЕСКО бывший постпред США при ООН Никки Хейли резко раскритиковала институт как один из самых коррумпированных и политически предвзятых в ООН. Как сообщает телеканал Fox News, выход обеих стран не скажется на финансовом положении ЮНЕСКО: США и Израиль перестали платить взносы после принятия Палестины в организацию, и Вашингтон уже задолжал $600 млн — что стало одной из причин решения администрации Трампа.

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли резко раскритиковала ЮНЕСКО во вторник, через день после того как США и Израиль официально покинули организацию, заявив о предвзятом отношении к Израилю, сообщает Fox News.

«ЮНЕСКО является одним из самых коррумпированных и политически предвзятых институтов ООН, — написала Хейли у себя в Twitter. — Сегодня выход США из этой выгребной ямы стал официальным».

UNESCO is among the most corrupt and politically biased UN agencies. Today the U.S. withdrawal from this cesspool became official. #USStrong — Nikki Haley (@NikkiHaley) 2 января 2019 г.



Как сообщается на сайте телеканала, администрация Трампа подала заявление о выходе из ЮНЕСКО в октябре 2017 года, и правительство Израиля последовало этому примеру.

Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, базирующееся в Париже, подверглось осуждению за критику израильской оккупации восточного Иерусалима и предоставление полноправного членства Палестине в 2011 году, поясняет издание.

По вторник представитель Израиля в ООН Дани Данон заявил, что его страна не будет членом организации, цель которой состоит в преднамеренных действиях против Израиля. Он также назвал ЮНЕСКО организацией, превратившейся в «инструмент, которым манипулируют враги Израиля». По словам Данона, «ЮНЕСКО — это орган, который постоянно переписывает историю, в том числе стирая еврейские связи с Иерусалимом».

Выход государств из ЮНЕСКО имеет в основном процедурный характер, однако он наносит новый удар по организации, основанной при участии США после Второй мировой войны для укрепления мира, отмечает Fox News. В то же время, изменения не окажут существенного влияния на финансовое положение ЮНЕСКО, потому что она сталкивается с проблемой сокращения финансирования с 2011 года, когда Израиль и США перестали платить взносы после официального принятия Палестины в организацию.

По оценкам официальных лиц, с тех пор США, на долю которых приходилось около 22% всего бюджета, уже накопили неоплаченные взносы на сумму $600 млн — и это одна из причин, почему Трамп решил выйти из организации. Долг Израиля составляет около $10 млн.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, занявшая свой пост сразу после объявления Трампа о выходе из организации, имеет еврейское и марокканское происхождение и провела последний год в попытках удержать оба государства среди членов ЮНЕСКО. Она руководила созданием образовательного веб-сайта о холокосте и первых в ООН образовательных руководств по борьбе с антисемитизмом. Эти инициативы можно рассматривать как реакцию на озабоченность США и Израиля, отмечает американский телеканал.

Однако Вашингтон проигнорировал усилия Азуле, направленные на то, чтобы убедить две страны пересмотреть свои решения, — в том числе компромиссы, благодаря которым антиизраильские резолюции были отложены или смягчены. По замечанию чиновников, многие из причин, которыми США обосновывали свой выход из организации, более недействительны — все 12 текстов по Ближнему Востоку, переданные в ЮНЕСКО, были согласованы с Израилем и арабскими государствами в составе организации.

Как напоминает Fox News, в последние годы Израиль активно негодовал по поводу резолюций, в которых игнорировалась или преуменьшалась его историческая связь со Святой землёй, а древние еврейские места назывались объектами палестинского наследия.

Госдепартамент США не дал комментариев по этому поводу из-за приостановки работы американского правительства. Ранее Госдеп сообщал сотрудникам ЮНЕСКО, что США намерены продолжать участвовать в деятельности организации в качестве уже не её члена, но государства-наблюдателя по не политизированным вопросам, включающим защиту объектов всемирного наследия, защиту свободы прессы и содействие сотрудничеству в науке и образовании.

США могут попытаться претендовать на этот статус на заседаниях исполнительного совета ЮНЕСКО в апреле, отмечает американский телеканал.