Fox News: после выхода США и Израиля из ЮНЕСКО Хейли обвинила организацию в коррупции и предвзятости

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли резко раскритиковала ЮНЕСКО во вторник, через день после того как США и Израиль официально покинули организацию, заявив о предвзятом отношении к Израилю, сообщает Fox News.

«ЮНЕСКО является одним из самых коррумпированных и политически предвзятых институтов ООН, — написала Хейли у себя в Twitter. — Сегодня выход США из этой выгребной ямы стал официальным».

UNESCO is among the most corrupt and politically biased UN agencies. Today the U.S. withdrawal from this cesspool became official. #USStrong