Welt: в отношениях России и Германии происходит новое сближение

Визит Ангелы Меркель в Москву и встреча с Владимиром Путиным стали знаком нового сближения между Россией и Германией, отмечает немецкий телеканал Welt. Для главы Кремля это возможность предложить европейцам партнёрство и развеять дурную дипломатическую славу. Впрочем, канцлер тоже старалась не говорить о разногласиях, а после встречи с Путиным выглядела искренне довольной — что в последние годы редкость.

Канцлер Германии Меркель и российский президент Путин сегодня * встретились в Москве для переговоров. На повестке дня опасность войны между США и Ираном, положение в Сирии и Ливии, а также вызывающий споры газопровод «Северный поток — 2». По словам Путина, санкции США замедлят завершение строительства газопровода.

Канцлер Германии почти пять лет обходила Москву стороной. Да, визиты в Россию были. Так, в 2018 году она приезжала в Сочи, в резиденцию Путина на Чёрном море. Там её встретили с цветами. Это нетипично и в такой ситуации считается почти провокацией. Сегодня таких нежелательных жестов не было — не обычный визит в знак нового сближения.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Я слежу за переговорами с большим вниманием. Говорить друг с другом — всегда лучше, чем говорить друг о друге.

В центре внимания переговоров стояли кризисы на Ближнем и Среднем Востоке. Для Путина это возможность предложить себя европейцам в качестве партнёра, чтобы развеять дурную славу в дипломатической сфере. Эти дружелюбные кадры символизируют разрядку в отношениях — её они и должны означать. Затем подтягиваются и министры иностранных дел. Они собираются вчетвером на доверительный разговор.

«Хочу искренне поблагодарить федерального канцлера за продуктивную совместную работу сегодня», — льстит Владимир Путин. И Ангела Меркель тоже ведёт себя примерно: выводить на передний план разногласия ни к чему.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Идёт ли речь об Иране, о Ливии или о Сирии — в военном плане можно предпринимать какие-то действия очень долго, но решение в итоге будет только политическое. Я считаю, что сегодня мы отлично поговорили о том, как можно найти такое политическое решение.

Канцлер выглядела искренне довольной. В последние годы об этом можно утверждать не после каждой встречи с главой Кремля.

* Дата выхода в эфир 11 января 2020 года.