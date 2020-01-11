Welt: на встрече в Москве Меркель заняла сторону Путина наперекор США

Ангела Меркель и Владимир Путин на встрече в Москве проявили единодушие по многим вопросам, сообщает немецкая газета Die Welt. Канцлер Германии заняла сторону России, как минимум, по двум темам: газопроводу «Северный поток — 2» и иранскому ядерному соглашению. При этом Меркель выступила наперекор позиции США, подчёркивает издание.

На встрече в Москве Ангела Меркель встала на сторону России по двум вопросам и выступила при этом против США, подчёркивает немецкая газета Die Welt. По замечанию издания, канцлер Германии во многих сферах проявила единодушие с российским президентом Путиным — и заняла позицию, противоречащую позиции Вашингтона.

Во время своего визита в Москву Ангела Меркель однозначно высказалась в поддержку газопровода «Северный поток — 2». Проект был юридически одобрен Евросоюзом, поэтому «мы должны довести его до конца», заявила Меркель на совместной пресс-конференции с лидером Кремля.

Санкции, которые США ввели в связи со строительством газопровода, канцлер Германии считает неправильными. По её словам, проект «правильный» и «в первую очередь, экономический, а не политический».

В свою очередь, российский президент подчеркнул: «Мы высоко ценим ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку проекта «Северный поток — 2». При необходимости Россия завершит строительство собственными силами. Учитывая возникшие трудности и задержку, это случится примерно в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Также Путин и Меркель проявили единство в иранском вопросе, отмечает немецкая газета. Лидеры обеих стран высказались за продолжение Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерному соглашению с Ираном, что противоречит позиции США. «Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию СВПД», — заявил российский президент.

В свою очередь, Ангела Меркель подчеркнула, что соглашение, хотя и не является «совершенным», всё же остаётся соглашением. По её словам, Германия убеждена в том, «что Иран не должен иметь и получить никакого ядерного оружия».

Помимо этого, Путин и Меркель предостерегли от открытого конфликта между США и Ираном. Война была бы «катастрофой не только для региона, Ближнего Востока, но и для всего мира», как гуманитарного, так и экономического характера, учитывая ситуацию с энергоснабжением в мире, отметил российский лидер.

Также Меркель поприветствовала признание Ираном ответственности за крушение пассажирского самолёта. Согласно её заявлению, хорошо, что ответственные, таким образом, стали известны, однако «это остаётся драматическим событием». Погибли невинные люди. Теперь Иран должен провести беспристрастное расследование, потребовала канцлер Германии. Тегеран должен найти совместное решение с другими странами, гражданами которых были жертвы катастрофы, убеждена Ангела Меркель.