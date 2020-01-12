Süddeutsche Zeitung: визит Меркель в Россию выглядел как зарождение оси «Берлин-Москва»

Германия и Россия понимают, что могут получить взаимную выгоду от своего сотрудничества, пишет Süddeutsche Zeitung. Россия заинтересована в экономической мощи ФРГ, а Германия ищет помощи России в реализации своих внешнеполитических амбиций. В итоговых заявлениях на встрече в Москве Путин и Меркель продемонстрировали единство своих стран по целому ряду вопросов: всё звучало так, будто зарождается новая ось «Берлин-Москва», подытоживает издание.

Визит Ангелы Меркель в Москву был подготовлен спешно, пишет Süddeutsche Zeitung. Он случился после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, «приведшего к дестабилизации и без того напряжённого ближневосточного региона», отмечает газета. В условиях столь критичной обстановки в мировой политике недавнее убийство в берлинском районе Тиргартен уже не столь важно: в своём итоговом заявлении Меркель не уделила данному событию ни слова.

Издание отмечает, что как в Берлине, так и в Москве понимают, что могут получить от противоположной стороны нечто, чего им самим не хватает. Уже первыми своими словами на пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин ясно дал понять, что Германия может предложить России: «Россия заинтересована в отношениях с Германией, поскольку это наш второй крупнейший торговый партнёр после Китая. В прошлом году немецкие инвестиции в Россию составили $20 млрд».

Заинтересованность России в немецкой экономической мощи подтверждалась не только словами Путина, но и тем, что на встрече присутствовали высокие представители экономического сектора, такие как глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр экономического развития Максим Орешкин. Одной из наиболее актуальных тем российско-немецкого сотрудничества сейчас является «Северный поток — 2»: Путин заверил, что проект будет завершён.

Что касается Германии, то Россия интересна ей как партнёр, который может помочь ей реализовать свои внешнеполитические амбиции. Сейчас ФРГ намеревается выступить с мирной инициативой по Ливии, организовав «Берлинский процесс»: в ходе встречи Владимир Путин выразил свою поддержку немецкой инициативе. Как отмечает Süddeutsche Zeitung, слово России на Ближнем Востоке весит больше немецкого, с тех пор как российские войска предотвратили свержение сирийского лидера Башара Асада.

Кроме того, Меркель и Путин выразили единство относительно ядерной сделки с Ираном: канцлер ФРГ заявила о желании «сохранить жизнь» договорённостям с Тегераном. Путин, в свою очередь, подтвердил, что Россия и Германия выступают за восстановление венского соглашения по Ирану.

Итоговые заявления Меркель и Путина звучали так, словно их встреча положила начало новой оси «Берлин-Москва», пишет Süddeutsche Zeitung. Тем не менее, этот союз по-прежнему очень хрупок, считает издание: его будущее зависит от результатов расследования убийства в Тиргартене.