CBS: глава Пентагона «не видел» доказательств иранской угрозы, но верил, что она есть

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Welt: на встрече в Москве Меркель заняла сторону Путина наперекор США Die Welt
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«Тревожный звонок для военных всего мира» — NBC напомнил о гражданских самолётах, потерпевших крушение в зонах конфликта NBC
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Ушли из семьи, чтобы заработать на ней: Fox высмеял принца Гарри с супругой за «попытку усидеть на двух стульях» Fox News
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Чесноков не считает, что Шараповой стоит завершать карьеру
Бывший российский теннисист Андрей Чесноков ответил на вопрос, стоит ли Марии Шараповой всерьёз задуматься о завершении карьеры в случае поражения на старте Australian Open.
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Авербух опроверг информацию о гонораре Медведевой за участие в его ледовом шоу
Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух опроверг информацию о гонораре российской фигуристки Евгении Медведевой в размере 150 тыс. рублей за один выход в его ледовом шоу «Волшебник страны Оз».
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Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Американская академия киноискусств объявила номинантов на премию «Оскар».
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Экс-глава ГБР прокомментировал возбуждение уголовного дела против него
Бывший глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба прокомментировал решение Генеральной прокуратуры Украины о возбуждении уголовного дела в отношении него.
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Мужская сборная России по волейболу сыграет в группе с Бразилией и США на ОИ-2020
Стали известны соперники мужской сборной России по волейболу по групповому этапу на Олимпиаде 2020 года в Токио.
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Российский фильм «Дылда» не вошёл в число номинантов на «Оскар»
Российский фильм «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова не вошёл в список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм».
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В Росстате рассказали о динамике цен на ржаной хлеб в России
Цены на ржаной хлеб и пшеничную муку в России с начала года выросли на 0,2%, об этом свидетельствуют данные Росстата.
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На МКС оценили масштабы пожаров в Австралии
Итальянский астронавт Лука Пармитано, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), заявил, что он и его коллеги оценили масштабы пожаров в Австралии, которые видны из космоса.
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Чесноков: складывается впечатление, что у Медведева вовсе нет нервов
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года в составе сборной России по теннису Андрей Чесноков высказался о поражении Даниила Медведева от Новака Джоковича на ATP Cup и поделился мнением о состоянии отечественного спортсмена.
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В Совбезе Абхазии сообщили о местонахождении Хаджимбы
Бывший абхазский президент Рауль Хаджимба покинул госдачу и в настоящее время находится дома, сообщил секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.
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Чесноков: Шарапова проводит два-три матча в год, потому что постоянно травмирована
Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков не считает, что поражение российской теннисистки Марии Шараповой от Дженнифер Брэйди в первом круге турнира в Брисбене является показательным в преддверии Australian Open.
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В Казахстане рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе
Девять пострадавших при крушении самолёта авиакомпании Bek Air в Алма-Ате 27 декабря находятся в стабильном состоянии. Об этом заявили в управлении общественного здоровья города.
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Премьер Абхазии приступил к исполнению обязанностей президента страны
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба официально приступил к исполнению обязанностей президента республики.
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Рухани одобрил признание Пентагона террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект парламента о признании Пентагона террористической организацией, сообщает Tasnim.
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Булатов считает уход Солтмурада Бакаева большой потерей для «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов ответил на вопрос, является ли для «Спартака» потерей уход полузащитника Солтмурада Бакаева, который заключил контракт с казанским «Рубином».
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Медведев рассказал о задаче журналистики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о важной задаче журналистов.
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Путин поручил сделать перелёты из Калининградской области доступнее
Президент России Владимир Путин поручил разработать меры государственной поддержки для обеспечения доступности внутренних авиаперелётов из Калининградской области.
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Биатлонистка Юрлова-Перхт выступит на этапе КМ в Рупольдинге
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что Екатерина Юрлова-Перхт сможет принять участие в пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
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МИД Британии выразил протест Ирану в связи с задержанием своего посла
МИД Великобритании выразил решительный протест иранскому послу в связи с задержанием главы британской миссии Роберта Макэйра в Тегеране. Об этом заявили в канцелярии британского правительства.
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Путин провёл телефонные переговоры с премьером Индии
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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Тренер Слуцкий высказался о каминг-аутах в футболе
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение, что общество пока не готово к каминг-аутам в футболе.
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Белоруссия и Россия договорятся по транзиту нефти до конца января
Антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти до конца января. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
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Путин поручил освободить врачей от ответственности за утрату лекарств
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля проработать меры по освобождению работников медучреждений от уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных препаратов, если она не связана с умышленной кражей.
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В «Локомотиве» отреагировали на слухи о переходе Хёведеса в «Кёльн»
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о переходе защитника команды Бенедикта Хёведеса в немецкий «Кёльн».
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Лидер оппозиции Абхазии объявил об участии в президентских выборах
Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания заявил, что намерен принять участие в повторных президентских выборах в стране 22 марта.
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МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося в Казахстане самолёта
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил о завершении расшифровки самописцев разбившегося в Алма-Ате 27 декабря самолёта авиакомпании BEK AIR.
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«Авангард» нанёс «Амуру» пятое поражение подряд в КХЛ
Омский «Авангард» в серии буллитов обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Bellingcat назвали видеоконтент Ruptly «очень, очень хорошим»
Проект Bellingcat в своём Twitter-аккаунте опубликовал видео Ruptly с места крушения украинского пассажирского самолёта в Иране, при этом сотрудник портала похвалил агентство за контент.
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В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.
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Слуцкий считает Путина самым влиятельным человеком в российском футболе
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал президента России Владимира Путина самым влиятельным человеком в российском футболе.
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Украина намерена возобновить работу делегации в ПАСЕ
Верховная рада Украины намерена принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил депутат парламента от партии «Европейская солидарность», член делегации Алексей Гончаренко.
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Экипаж Каргинова победил на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в классе грузовиков на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
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Путин поручил представить меры по развитию паллиативной медпомощи
Российский лидер Владимир Путин поручил Минздраву представить до 1 апреля предложения по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи.
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ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин прокомментировал данные о повышении тарифов сотовыми операторами.
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В Турции соревнования по борьбе завершились массовой дракой
На турнире по борьбе в Турции произошла массовая драка с участием спортсменов и тренеров.
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Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины». Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.
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В ФРГ оценили возможное соглашение о прекращении огня в Ливии
В немецком правительстве заявили, что Германия приветствует соглашение о прекращении огня в Ливии, которое, как ожидается, должно быть подписано в Москве.
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Россельхознадзор может ввести ограничения на поставки кормов из КНР
Россельхознадзор предупредил о возможном введении ограничений на поставки кормов и кормовых добавок из Китая из-за их несоответствия требованиям законодательства России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Кабмин выделит деньги на закупку не зарегистрированных в России лекарств
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении из резерва правительства денег на закупку не зарегистрированных в стране препаратов для лечения детей.
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Булатов: Цорн сообщил, что Федун решил назначить Пилипчука главным тренером «Спартака-2»
Бывший главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов рассказал о своей отставке с поста наставника команды.
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Экс-биатлонист Тихонов назвал Губерниева идиотом
Четырёхкратный олимпийский чемпион, экс-глава Союза биатлонистов России по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который напомнил, что Тихонов был арестован по подозрению в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в августе 2000 года.
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Пострадавшим при ЧП на заводе под Белгородом выплатили по 1 млн рублей
Правительство Белгородской области выплатило по 1 млн рублей семьям работников комбикормового завода в селе Беленькое, которые получили ожоги в результате хлопка пылевоздушной смеси на предприятии 11 января.
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КХЛ назвала лучших игроков недели
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила лучших игроков минувшей недели.
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В Болгарии возбудили дело по факту взрыва в доме в Варне
Болгарская прокуратура возбудила дело о поджоге после взрыва в жилом доме в городе Варна.
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Парламент Абхазии назначил исполняющего обязанности президента
Парламент Абхазии назначил премьер-министра страны Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента.
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Иньеста упрекнул руководство «Барселоны» в неуважении к главному тренеру Вальверде
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил недовольство ситуацией в команде после информации о том, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде находится на грани увольнения и руководство клуба уже ведёт переговоры с потенциальными кандидатами на пост наставника.
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В Счётной палате рассказали о доступе россиян к чистой питьевой воде
Счётная палата России подготовила отчёт «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Экология», в котором говорится о доступе россиян к чистой питьевой воде.
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Эрдоган посетит Германию 19 января
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совершить рабочий визит в Германию 19 января, сообщили в администрации турецкого лидера.
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Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы
Парламент Абхазии принял отставку президента страны Рауля Хаджимбы.
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Белоруссия и Россия пока не договорились по тарифам на транзит нефти
Представителям антимонопольных ведомств России и Белоруссии в понедельник, 13 января, не удалось достичь договорённостей по тарифам на транзит российских нефти и нефтепродуктов, передаёт БЕЛТА.