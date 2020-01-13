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CBS: глава Пентагона «не видел» доказательств иранской угрозы, но верил, что она есть

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Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CBS News заявил, что «не видел» никаких конкретных доказательств наличия у Сулеймани планов по нападению на американские посольства. Между тем он подчеркнул, что разделял мнение Дональда Трампа о возможности подобного развития событий и ожидал атаки со стороны Тегерана.
CBS: глава Пентагона «не видел» доказательств иранской угрозы, но верил, что она есть
Reuters
Министр обороны США Марк Эспер «не видел» конкретных доказательств того, что иранский генерал Касем Сулеймани планировал нападения на четыре американских посольства, — об этом он заявил в интервью CBS News.
 
О возможности подобного развития событий в четверг в интервью каналу Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.
 
«Президент не приводил никакого конкретного доказательства, — заявил Эспер. — В этом заявлении он выразил своё мнение. Я не видел ничего, что бы касалось четырёх посольств».
 
Министр обороны США также подчеркнул, что разделял точку зрения главы государства и ожидал атаки иранцев на посольства, поскольку диппредставительства Соединённых Штатов — «это самое яркое проявление американского присутствия в стране».
 
Как напоминает CBS News, президент и его высокопоставленные чиновники заявляли о том, что убийство лидера спецподразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани было оправдано, поскольку существовала «неминуемая» угроза для американских военных и дипломатов.
 
Члены конгресса, однако, выразили сомнения по поводу характера этой угрозы. Демократы, в частности, настаивали на том, что представленные им разведданные не говорят об имевшейся «неминуемой» угрозе американскому персоналу в регионе. Между тем некоторые республиканцы заявили, что решение администрации Трампа убить Сулеймани было оправданным.
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источник
CBS NEWS США Северная Америка
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