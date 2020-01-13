ABC News: большинство американцев не одобряют действия Трампа в иранском вопросе

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Welt: на встрече в Москве Меркель заняла сторону Путина наперекор США Die Welt
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«Тревожный звонок для военных всего мира» — NBC напомнил о гражданских самолётах, потерпевших крушение в зонах конфликта NBC
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Independent: «спроектирован клоунами» — новые данные о Boeing 737 Max встревожили американских политиков Independent
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Ушли из семьи, чтобы заработать на ней: Fox высмеял принца Гарри с супругой за «попытку усидеть на двух стульях» Fox News
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Губерниев: когда я стоял в сторонке, Тихонов сидел за попытку организовать заказное убийство
Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
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В СБУ начали расследовать крушение самолёта в Иране по трём статьям
Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) начало досудебное расследование в связи крушением самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране по трём статьям украинского УК.
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Глава ФНС выступит с докладом на Гайдаровском форуме
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин выступит с докладом в рамках деловой программы Гайдаровского форума — 2020.
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На Украине завели уголовное дело против бывшего главы ГБР Романа Трубы
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
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Тихонов: Губерниев за счёт эфира государственного канала рекламирует свои концерты
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике известного комментатора Дмитрия Губерниева.
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Агент футболиста «Спартака» Крала подтвердил интерес к игроку со стороны «Ньюкасла»
Кароль Кисел, агент полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала, подтвердил информацию об интересе к его клиенту со стороны английского футбольного клуба «Ньюкасл».
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НАТО рассказало об ответе на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, какой ответ готовит альянс на размещение российской стороной комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729.
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Макрон подчеркнул важность соблюдения перемирия в Донбассе
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул важность строгого соблюдения перемирия в Донбассе.
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СМИ: Белорусский вратарь Гутор отказал «Крыльям Советов» и перешёл в солигорский «Шахтёр»
Голкипер Александр Гутор отклонил предложение самарских «Крыльев Советов» и продолжит карьеру на родине.
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СМИ: Футболист ЦСКА Гордюшенко близок к переходу в «Торпедо»
Полузащитник московского ЦСКА Астемир Гордюшенко находится на просмотре в столичном футбольном клубе «Торпедо».
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В Крыму заявили об отсутствии переговоров с Украиной о водной блокаде
Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что в настоящий момент между российской и украинской сторонами не ведутся переговоры по поводу возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
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Кудерметова обыграла Стосур и вышла во второй круг турнира WTA в Хобарте
Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над австралийкой Самантой Стосур в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хобарте.
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Симеоне поддержал футболиста «Реала», удалённого в матче за Суперкубок Испании с «Атлетико»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил действия уругвайского полузащитника «Реала» Федерико Вальверде, получившего красную карточку в дополнительное время матча за Суперкубок Испании, который выиграл королевский клуб (0:0, 4:1 — пен.).
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Вице-президент Абхазии заявил об отставке
Аслан Барциц заявил о сложении с себя полномочий вице-президента Абхазии. Об этом сообщается на сайте президента республики.
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В Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии
В Доме приёмов МИД России начались российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, к которым в ближайшее время подключатся представители ливийских сторон, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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В Варне при взрыве в доме погиб один человек и 11 пострадали
В Варне в жилом доме произошёл взрыв, в результате которого одна женщина погибла и ещё 11 человек пострадали, передаёт РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное радио.
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Американский боксёр потерял сознание после того, как отправил соперника в нокаут
Американский боксёр Джордж Ринкон потерял сознание после того, как отправил в нокаут своего соперника Диего Переса.
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Три британских офшора начнут передавать ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора — острова Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году намерены уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) о счетах и активах россиян в своих юрисдикциях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновлённые списки документов.
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Неймар: я бы хотел помочь сборной Бразилии на Кубке Америки и ОИ
Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар заявил о желании помочь своей команде летом на Кубке Америки и Олимпиаде.
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Состояние пострадавших при ЧП под Белгородом стабилизировалось
Состояние пострадавших при хлопке газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области стабилизировалось. Об этом сообщили в правительстве региона.
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Эксперт оценил повышение стоимости тарифов сотовыми операторами
Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин прокомментировал RT сообщение о том, что сотовые операторы повысили стоимость тарифов.
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Вице-президент Абхазии исключил участие Хаджимбы в повторных выборах
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил, что подавший в отставку с поста главы государства Рауль Хаджимба не намерен участвовать в повторных президентских выборах в республике 22 марта.
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Орлов заявил, что «Зенит» ищет плеймейкера на трансферном рынке
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о работе санкт-петербургского «Зенита» на трансферном рынке.
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Делегация ПНС Ливии прибыла в Москву
Делегация правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем прибыла в Москву для переговоров с маршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.
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СМИ: Футболист «Локомотива» Хёведес хочет вернуться в Бундеслигу и согласен перейти в «Кёльн»
Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес может продолжить карьеру на родине и перейти в «Кёльн».
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Маас призвал Россию оказать влияние на Иран для сохранения СВПД
Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью Saarbrücker Zeitung призвал Москву оказать влияние на Тегеран для соблюдения им условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
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Теперь онлайн: RT запускает курсы по журналистике, новым медиа и видеомейкингу
Телеканал RT приглашает начинающих журналистов, блогеров и операторов принять участие в онлайн-тренингах и вебинарах. Со слушателями поделятся опытом корреспонденты и продюсеры RT, а также авторы digital-проектов телеканала и представители мультимедийного агентства Ruptly.
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Кузнецова уступила Линетт в первом круге турнира WTA в Хобарте
Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Польши Магде Линетт в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Хобарте.
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В войска ЦВО поступит около 850 единиц вооружения в 2020 году
Соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) Вооружённых сил России получат около 850 новых единиц вооружения и техники в 2020 году.
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В Госдуме оценили позицию Австрии относительно «Северного потока — 2»
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что Вена отвергает экстерриториальные санкции Вашингтона против проекта газопровода «Северный поток — 2».
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Бывший врач «Спартака» Вартапетов рассказал о проблемах Веллитона в Москве
Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов назвал бывшего футболиста команды Веллитона жертвой большого города.
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Директор «Медузы» Галина Тимченко получила латвийское гражданство
Руководитель латвийской фирмы Medusa Project (юрлицо интернет-издания «Медуза») Галина Тимченко в 2019 году получила латвийское гражданство. Это следует из материалов, опубликованных на официальном сайте Регистра предприятий Латвийской Республики.
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Источник: Хави отказал «Барселоне» из-за нежелания брать команду посреди сезона
Стали известны причины, по которым легенда «Барселоны» Хави отказался возглавить клуб в качестве наставника.
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В Opel допустили внедрение электромобилей в России при господдержке
Opel может представить на российском рынке электромобили при условии активной поддержки государством развития электротранспорта, заявил вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.
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Фигуристка Константинова рассказала о своём кризисе
Российская фигуристка Станислава Константинова проанализировала свои выступления в текущем сезоне.
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Вучич назвал размер ежегодного дохода Сербии от «Турецкого потока»
Сербский лидер Александр Вучич в эфире канала Pink оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.
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Головин назвал ничью с ПСЖ приемлемым результатом для «Монако»
Полузащитник французского «Монако» Александр Головин прокомментировал ничью своей команды с лидером текущего чемпионата Франции ПСЖ.
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Рубль растёт к доллару
На открытии торгов в понедельник, 13 января, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Экс-игрок ЦСКА Рахимич удивлён назначением Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС
Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал назначение венгра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).
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Сарадж и Хафтар проведут переговоры в Москве
Руководитель правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар в понедельник, 13 января, проведут переговоры в Москве. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел.
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В Приморье вынесли приговор экс-главе угрозыска УМВД Миляеву
Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего начальника уголовного розыска УМВД Приморского края Андрея Миляева к 1,5 года колонии-поселения по обвинению в превышении должностных полномочий.
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Малкин поднялся на чистое третье место среди лучших ассистентов в истории «Питтсбурга»
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошёл в тройку лучших ассистентов в истории клуба.
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СМИ: «Челси» рассматривает приобретение футболиста «Брайтона»
Лондонский «Челси» может приобрести защитника «Брайтона» Льюиса Данка.
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СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были убиты в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 году с целью грабежа. Об этом сообщил зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов.
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В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
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Яшин считает, что Свечникову удастся повторить путь Овечкина в НХЛ
Бывший форвард ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексей Яшин поделился мнением о потенциале нападающего «Каролина Харрикейнз» Андрее Свечникове.
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Перес оценил работу Зидана после завоевания «Реалом» Суперкубка Испании
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес лестно отозвался о работе главного тренера команды Зинедина Зидана после победы в финале Суперкубка Испании над мадридским «Атлетико» (0:0, 4:1 — пен.).
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В Польше призвали признать правду об освобождении Освенцима
Экс-президент Польши Лех Валенса призвал власти страны публично признать историческую правду, что немецкий концентрационный лагерь Освенцим был освобождён силами Красной армии.
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Источник: «Ньюкасл» проявляет интерес к футболисту «Спартака»
Английский «Ньюкасл» заинтересован в услугах полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала.
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Умер режиссёр фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Бромберг
Кинорежиссёр, автор детских и музыкальных фильмов Константин Бромберг скончался в США на 81-м году жизни. Об этом сообщил режиссёр и сценарист Михаил Идов на своей странице в Facebook.