Newsweek: действия Трампа в мире одобряют меньше, чем Путина или Си

Как показал недавний опрос, 64% респондентов из разных стран мира не верят, что Трамп поступает правильно, пишет Newsweek. При этом исследование проводили ещё до истории с импичментом Трампа и до роста напряжённости с Ираном.
Гораздо больше людей в мире говорят, что не доверяют Дональду Трампу, чем Владимиру Путину или Си Цзиньпину, пишет Newsweek, ссылаясь на опрос Pew Research Center. В нём приняли участие около 37 тыс. человек из 33 стран мира, и 64% из них заявили, что не верят, что Трамп поступает правильно. Про Путина так сказали 57% респондентов, а про Си — 43%.
Причём этот опрос проводили ещё в мае-октябре прошлого года, то есть на его результаты не повлиял ни импичмент Трампа, ни рост напряжённости с Ираном, отмечает автор статьи. При этом, если сравнивать эти результаты с прошлыми, то видно, что доверие к американскому президенту сильно упало именно с приходом Трампа: с 64% при Обаме до 22% в начале срока Трампа.
И хотя Трампу в мире не доверяют, к США в целом люди относятся в большинстве своём положительно. Впрочем, нужно отметить, что за три года у власти Трамп смог слегка улучшить и собственный рейтинг, и имидж страны.
С другой стороны, ряд международных инициатив Трампа не нашли поддержки в мире. Больше половины опрошенных не поддержали решение Трампа о выходе из иранской сделки и борьбу против мигрантов. Точно так же люди высказывались против выхода США из Парижского соглашения по климату, против решения о строительстве стены с Мексикой, против повышения тарифов на импорт.
Больше всего Трампа не одобряют в странах Европы: 85% немцев, 81% шведов, 78% французов и 67% британцев. Наихудший рейтинг Трамп получил в Мексике — 89% неодобрения. При этом максимальную поддержку ему дают Израиль и Филиппины. На Украине в Трампе уверены 44% опрошенных, а в России — всего 20%.
Примерно такие же результаты дал недавний опрос по заказу немецкого новостного агентства DPA. Тогда «величайшей угрозой миру в мире» Трампа назвал 41% немцев. От него в том рейтинге сильно отстал Ким Чен Ын с 17%, и лишь по 8% получили Путин и лидер Ирана аятолла Хаменеи.
Впрочем, и внутри страны Трампа поддерживают менее половины населения, отмечает автор статьи в Newsweek.
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