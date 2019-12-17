СТРАНА: ниже Белоруссии, но выше Казахстана — Украине нашлось место в американском рейтинге могущества

В рейтинге самых могущественных государств мира, составленном американским изданием U. S. News & World Report, Украина оказалась на 39-м месте. Как пишет «СТРАНА», по мнению авторов исследования, Украина в этом списке оказалась выше Финляндии, Греции, Омана, Казахстана, Польши, однако она уступает Люксембургу, Белоруссии, Вьетнаму, Южной Африке, Египту, Катару, Пакистану, Ираку и Ирану.

Украина оказалась на 39-м месте в рейтинге самых могущественных государств мира. Как пишет «СТРАНА», данное исследование было опубликовано американским журналом U. S. News & World Report, являющимся одним из самых авторитетных политических изданий США.

Рейтинг составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. При его составлении учитывался ряд факторов, среди которых экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.

Возглавили рейтинг США. Второе место составители отдали России, третье — Китаю. В первую десятку также вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

39-е место Украины в этом списке оказалось выше Финляндии, Греции, Омана, Казахстана, Польши, а также ряда других стран, среди которых Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария и Хорватия.

А вот позиции выше Украины заняли Люксембург, Белоруссия, Вьетнам, Южная Африка, Египет, Катар, Пакистан, Ирак, Иран. По мнению авторов издания, меньше всего на мир в 2019 году влияли Словакия, Словения, а также страны Прибалтики.

U. S. News & World Report — журнал, который ведёт свою историю с 1933 года. Его ежемесячная аудитория насчитывает десятки миллионов уникальных посетителей, которые просматривают сотни миллионов статей.