Hankyoreh: молодёжь в Южной Корее считает свою страну «адом» и мечтает уехать

Большая часть южнокорейской молодёжи хочет эмигрировать, сообщает The Hankyroeh, ссылаясь на результаты недавнего исследования. Среди основных причин называется высокий уровень беспокойства молодого поколения по поводу социоэкономических вопросов, преступности и отношений.
Проведённое в минувшем декабре исследование установило, что молодые граждане Южной Кореи более обеспокоены по поводу жизни, чем старшее поколение, пишет The Hankyoreh.
Согласно результатам исследования, 80 % молодых южнокорейцев считают свою страну «адом»: более того, 75 процентов намерены эмигрировать. Издание отмечает, что в рамках исследования были проанализированы данные 5 тысяч граждан Южной Кореи в возрасте от 19 до 59 лет. Отмечается, что среди старшего поколения желание покинуть страну наблюдается куда реже.
The Hankyoreh сообщает, что молодое поколение проявило высокий уровень беспокойства по поводу социоэкономических аспектов, преступности и отношений. Кроме того, уровень обеспокоенности у женщин оказался выше, чем у мужчин: наибольший страх у молодых кореянок вызывает опасность стать жертвой преступления.
Также, чёткая разница между женщинами и мужчинами прослеживалась в их отношении к вопросу о том, кто занимает важные посты в государстве. По мнению 87 процентов женщин, такие должности излишне часто занимаются мужчинами. Среди самих мужчин такую точку зрения поддержали только 43 процента респондентов.
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