Bild: немцы считают Трампа главной угрозой для мира

Президент США Дональд Трамп является главной угрозой миру, пишет Bild со ссылкой на результаты опроса немецких граждан, проведённого институтом YouGov. Согласно опросу, немцы считают Трампа опаснее таких лидеров, как Ким Чен Ын, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Али Хаменеи.

Граждане ФРГ считают, что Дональд Трамп представляет большую угрозу для мира, чем Владимир Путин и Ким Чен Ын, пишет Bild, ссылаясь на данные опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения YouGov. Кроме того, по мнению респондентов, Трамп опаснее, чем высший руководитель Ирана Али Хаменеи и глава КНР Си Цзиньпин.

Согласно информации издания, 41% опрошенных назвали Трампа самой большой угрозой для мира. Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил 17%, Путин и Хаменеи — по 8%, Си Цзиньпин — 7%. Bild отмечает, что в прошлом году YouGov проводил схожий опрос — и его результаты были такими же (за исключением того, что в прошлогоднем опросе сравнивались только Трамп, Ким Чен Ын и Путин, получившие, соответственно, 48%, 21% и 15%).

Издание также напоминает, что по результатам недавнего опроса, проведённого институтом Kantar, из всех мировых лидеров именно Дональд Трамп пользуется наименьшим доверием у немецких граждан.