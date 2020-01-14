CNBC: «отличный переговорщик» — Джонсон допустил замену иранской ядерной сделки на условиях Трампа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил возможность отказа от совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, так как его условия не устраивают США, сообщает CNBC. При этом, как отмечается на сайте телеканала, Джонсон полагает, что на смену сделке 2015 года может прийти соглашение на условиях американского президента Дональда Трампа.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если согласованный в 2015 году договор о ядерной программе Ирана не удастся сохранить, его необходимо заменить новым соглашением на условиях США, передаёт CNBC.
«С американской точки зрения, это несовершенное соглашение, срок его действия скоро закончится, кроме этого, оно было согласовано президентом Обамой. С точки зрения США, в соглашении есть множество недочётов», — отметил премьер.
По мнению Джонсона, совместный всеобъемлющий план действий отвечает цели не допустить получения Ираном ядерного оружия, однако, если США хотят от него отказаться, необходимо найти ему замену. Он отметил, что новое соглашение на условиях американского лидера Дональда Трампа станет отличным выходом из ситуации.
«Что ж, если мы собираемся отказаться от него, давайте заменим соглашение сделкой Трампа», — добавил Джонсон, назвав главу Белого дома «отличным переговорщиком».
Кроме того, британский лидер выступил против роста напряжённости между США и Ираном, а также против конфликта на Ближнем Востоке.
Как напоминает CNBC, несмотря на выход США из сделки с Ираном, в понедельник Джонсон и его коллеги канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с заявлением, подтвердив приверженность соглашению. При этом главы европейских государств настоятельно призвали Иран вернуться к полному соблюдению его условий.
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