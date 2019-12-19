Newsweek: Россия и Иран укрепляют отношения на фоне американских санкций

На переговорах в Тегеране главы Совбезов России и Ирана подтвердили своё желание сотрудничать для снижения напряжённости на Ближнем Востоке и урегулирования ситуации в Сирии, сообщает Newsweek. Как отмечает издание, ранее Соединённые Штаты ввели новые санкции против обеих стран из-за поддержки, которую они оказывают сирийскому правительству во главе с Башаром Асадом.

Соединённые Штаты приняли закон о введении новых санкций против России и Ирана из-за того, что они поддерживают сирийского президента Башара Асада, однако страны подтвердили, что продолжают тесно сотрудничать в Сирии и в сфере безопасности, пишет Newsweek.

Как рассказывает издание, в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани встретился в Тегеране с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым и, по информации ТАСС, «заявил о необходимости углубления усилий двух стран по обеспечению стабильности и безопасности в регионе».

Патрушев, в свою очередь, призвал оба государства к совместной работе в Сирии, особенно с оппозиционно настроенной Турцией в рамках переговоров по урегулированию сирийского конфликта. В тот же день замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Ирана в Москве Мехди Санаи также «подтвердили нацеленность Москвы и Тегерана на дальнейшую координацию совместных усилий по снижению напряжённости на Ближнем Востоке, в том числе в рамках астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию».

Эти встречи, по-видимому, означают, что стороны намерены продолжать поддерживать правительство Асада даже после того, как Вашингтон проголосовал за закон о гражданской защите Сирии «Цезарь», который является частью закона о военных расходах и призван в ещё большем объёме финансово наказать сирийского лидера и его сторонников за якобы широкое распространение нарушений прав человека в охваченной гражданской войной стране.

Как напоминает американское издание, Вашингтон оборвал связи с Дамаском в 2011 году после подавления сирийским правительством беспорядков, вспыхнувших при поддержке США и их союзников. С помощью России и Ирана сирийские военные усмирили восставших и джихадистов, в то время как Пентагон и оппозиционные курды сосредоточились на борьбе с ИГИЛ*.

Недавно в регионе изменилась расстановка сил: президент Дональд Трамп вывел американские войска с севера страны, чтобы лучше контролировать нефтяные месторождения далеко на востоке, а Турция, союзник НАТО, начала наступление на курдов, которых Анкара обвиняет в связях с сепаратистами на севере Сирии. Этот шаг позволил сирийскому правительству расширить зону своего влияния в государстве, полный контроль над которым оно обещало вернуть при поддержке Москвы и Тегерана.

Российская армия и сирийские вооружённые силы уже провели свои первые совместные морские учения в Средиземном море, несмотря на давление Соединённых Штатов. Кроме того, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств России и Сирии, на которой «значительное внимание будет уделено комплексу вопросов дальнейшего укрепления двусторонних отношений между двумя странами, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах».

Хотя позиции России и США по Сирии разнятся, в среду в швейцарском Берне председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли встретился со своим российским коллегой генералом Валерием Герасимовым. Со слов российского ведомства, военачальники «обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мерам предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон». Позднее Милли заявил о том, что они обсудили возможности для «урегулирования конфликтов, улучшения взаимопонимания и уменьшения риска», а также оба признали важность «регулярного общения, чтобы избежать неверной оценки и поощрять прозрачность».

Что касается Ирана, то после одностороннего выхода Трампа из ядерной сделки в прошлом году Соединённые Штаты возобновили и усилили санкции против этой страны, обвинив её в тайной разработке ядерного оружия, росте ракетного вооружения и поддержке групп боевиков из Ирака и Сирии. Участвуя в этих странах в борьбе с «Исламским государством», Америка и Иран преследовали разные цели на Ближнем Востоке: на фоне возобновившегося беспорядка в Персидском заливе Пентагон увеличил своё военное присутствие в регионе, а правительство США обвинило Тегеран в нарушении прав человека не только в Сирии, но и у себя в стране, где силы госбезопасности подавляли беспорядки и демонстрации, вызванные ухудшением экономики страны.

Как пишет в заключение Newsweek, в понедельник госсекретарь США Майк Помпео собирается прокомментировать проблему соблюдения прав человека в Иране, а затем состоится групповое обсуждение с участием выживших свидетелей. Тем временем президент Ирана Хасан Рухани в пятницу отправится в Японию, которая наряду с некоторыми другими государствами пытается играть роль посредника в напряжённых ирано-американских отношениях. Ранее предпринимались неудачные попытки погасить эту вражду во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран в июне и в сентябре на двусторонних переговорах в кулуарах Генассамблеи ООН.