Newsweek Оригинал

Newsweek: Россия и Иран укрепляют отношения на фоне американских санкций

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На переговорах в Тегеране главы Совбезов России и Ирана подтвердили своё желание сотрудничать для снижения напряжённости на Ближнем Востоке и урегулирования ситуации в Сирии, сообщает Newsweek. Как отмечает издание, ранее Соединённые Штаты ввели новые санкции против обеих стран из-за поддержки, которую они оказывают сирийскому правительству во главе с Башаром Асадом.
Newsweek: Россия и Иран укрепляют отношения на фоне американских санкций
Reuters

Соединённые Штаты приняли закон о введении новых санкций против России и Ирана из-за того, что они поддерживают сирийского президента Башара Асада, однако страны подтвердили, что продолжают тесно сотрудничать в Сирии и в сфере безопасности, пишет Newsweek.

Как рассказывает издание, в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани встретился в Тегеране с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым и, по информации ТАСС, «заявил о необходимости углубления усилий двух стран по обеспечению стабильности и безопасности в регионе».
 
Патрушев, в свою очередь, призвал оба государства к совместной работе в Сирии, особенно с оппозиционно настроенной Турцией в рамках переговоров по урегулированию сирийского конфликта. В тот же день замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Ирана в Москве Мехди Санаи также «подтвердили нацеленность Москвы и Тегерана на дальнейшую координацию совместных усилий по снижению напряжённости на Ближнем Востоке, в том числе в рамках астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию».
 
Эти встречи, по-видимому, означают, что стороны намерены продолжать поддерживать правительство Асада даже после того, как Вашингтон проголосовал за закон о гражданской защите Сирии «Цезарь», который является частью закона о военных расходах и призван в ещё большем объёме финансово наказать сирийского лидера и его сторонников за якобы широкое распространение нарушений прав человека в охваченной гражданской войной стране.  
 
Как напоминает американское издание, Вашингтон оборвал связи с Дамаском в 2011 году после подавления сирийским правительством беспорядков, вспыхнувших при поддержке США и их союзников. С помощью России и Ирана сирийские военные усмирили восставших и джихадистов, в то время как Пентагон и оппозиционные курды сосредоточились на борьбе с ИГИЛ*.
 
Недавно в регионе изменилась расстановка сил: президент Дональд Трамп вывел американские войска с севера страны, чтобы лучше контролировать нефтяные месторождения далеко на востоке, а Турция, союзник НАТО, начала наступление на курдов, которых Анкара обвиняет в связях с сепаратистами на севере Сирии. Этот шаг позволил сирийскому правительству расширить зону своего влияния в государстве, полный контроль над которым оно обещало вернуть при поддержке Москвы и Тегерана.
 
Российская армия и сирийские вооружённые силы уже провели свои первые совместные морские учения в Средиземном море, несмотря на давление Соединённых Штатов. Кроме того, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств России и Сирии, на которой «значительное внимание будет уделено комплексу вопросов дальнейшего укрепления двусторонних отношений между двумя странами, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах».
 
Хотя позиции России и США по Сирии разнятся, в среду в швейцарском Берне председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли встретился со своим российским коллегой генералом Валерием Герасимовым. Со слов российского ведомства, военачальники «обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мерам предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон». Позднее Милли заявил о том, что они обсудили возможности для «урегулирования конфликтов, улучшения взаимопонимания и уменьшения риска», а также оба признали важность «регулярного общения, чтобы избежать неверной оценки и поощрять прозрачность».
 
Что касается Ирана, то после одностороннего выхода Трампа из ядерной сделки в прошлом году Соединённые Штаты возобновили и усилили санкции против этой страны, обвинив её в тайной разработке ядерного оружия, росте ракетного вооружения и поддержке групп боевиков из Ирака и Сирии. Участвуя в этих странах в борьбе с «Исламским государством», Америка и Иран преследовали разные цели на Ближнем Востоке: на фоне возобновившегося беспорядка в Персидском заливе Пентагон увеличил своё военное присутствие в регионе, а правительство США обвинило Тегеран в нарушении прав человека не только в Сирии, но и у себя в стране, где силы госбезопасности подавляли беспорядки и демонстрации, вызванные ухудшением экономики страны.  
 
Как пишет в заключение Newsweek, в понедельник госсекретарь США Майк Помпео собирается прокомментировать проблему соблюдения прав человека в Иране, а затем состоится групповое обсуждение с участием выживших свидетелей. Тем временем президент Ирана Хасан Рухани в пятницу отправится в Японию, которая наряду с некоторыми другими государствами пытается играть роль посредника в напряжённых ирано-американских отношениях. Ранее предпринимались неудачные попытки погасить эту вражду во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран в июне и в сентябре на двусторонних переговорах в кулуарах Генассамблеи ООН.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Newsweek США Северная Америка
теги
Башар Асад Ближний Восток дипломатия Дональд Трамп Иран Исламское государство Майк Помпео Мария Захарова Россия Синдзо Абэ Сирия США Хасан Рухани ядерное оружие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров