NPR: американский конгресс одобрил новые санкции против России, Сирии и Ирана

Сенат США одобрил новый оборонный бюджет, который, среди прочего, предусматривает введение новых санкций против Сирии, России и Ирана, пишет NPR. Как поясняется в статье, таким образом Вашингтон хочет наказать эти страны за предполагаемые военные преступления на сирийской территории.

Конгресс США одобрил санкции против Сирии, Ирана и России за предполагаемые военные преступления на сирийской территории, сообщает NPR. Представители обеих партий в сенате поддержали бюджет Пентагона в размере $738 млрд, в который был включён так называемый акт Цезаря. Именно этот документ посвящён ограничительным мерам против Москвы, Тегерана и Дамаска.

После того как на прошлой неделе оборонный бюджет получил одобрение палаты представителей, 86 членов сената, где большинство мест принадлежит республиканцам, также поддержали его — и лишь 6 проголосовали против. Ожидается, что Дональд Трамп в скором времени подпишет этот документ, говорится в статье.

Среди прочего, новый оборонный бюджет предусматривает введение в течение полугода санкций против официальных лиц и руководства Сирии, а также против всех тех, кого посчитают ответственным за массовые зверства, которые происходили за восемь лет гражданской войны в этой стране.

Ограничительные меры носят крайне масштабный характер и могут быть введены как против сирийских военных, так и против «российских и иранских групп наёмников». Также под действие санкций могут попасть международные энергетические компании, которые пытаются вновь развить нефтяную отрасль Сирии, а также фирмы, которые поставляют запчасти для самолётов и вертолётов. Кроме того, под ударом могут оказаться финансовые организации, которые выделяют кредиты сирийскому «режиму», говорится в статье.

Адвокат Муна Джонди, которая, среди прочего, занимается вопросами сирийских иммигрантов, заявила, что санкции связаны с необходимостью привлечь к ответственности тех, кто виновен в военных преступлениях против мирного населения.

«С апреля 2019 года 50 больниц подверглись бомбардировкам», — утверждает Джонди.

Она, как пишет издание, надеется, что новые санкции приведут к сокращению авиаударов со стороны России по гражданским объектам.

«Будут финансовые последствия», — предупредила адвокат.

Кроме того, по её словам, санкции, скорее всего, помешают усилиям сирийского президента Башара Асада найти международных спонсоров для восстановления страны.

Акт Цезаря назван так в честь перебежчика под кодовым именем Цезарь, который ранее работал в сирийской полиции. Ему удалось вывезти из страны 50 тыс. фотографий, на которых изображены жертвы пыток. Он также рассказал о смертях в сирийских тюрьмах в период с 2011-го по 2013 год, когда он бежал из страны.

В 2014 году он дал показания в американском конгрессе. Вскоре поступило предложение рассмотреть названный в его честь законопроект, однако, несмотря на поддержку со стороны обеих партий, дело застопорилось. И лишь в 2019 году акт Цезаря попал в оборонный бюджет США, напоминает NPR.