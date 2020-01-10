Если никто не погиб, это не значит, что мы победили: CNN об уроках иранского кризиса для США

Разговоры о победе США в иранском кризисе только на том основании, что в результате ракетного удара Тегерана не погиб ни один американец, вовсе не доказывают наличие у Трампа некой внятной стратегии, считает ведущий CNN Крис Куомо. Более того, по мнению журналиста, сколько бы Трамп ни пытался переложить вину за обострение обстановки на Ближнем Востоке на Обаму и «глупую ядерную сделку», на агрессивное поведение Тегеран спровоцировал именно американский лидер, так как он разорвал соглашение с Ираном и убил их генерала.

Чувствуете облегчение? Я тоже. Ну, вроде того. Однако, по моему мнению, мы должны выучить три урока, дабы мы вновь не оказались в подобной ситуации.

Урок номер один. Разговоры о победе на том основании, что нас только что бомбили, но никто не погиб, не доказывают наличие стратегии. Давайте послушаем.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Американский народ должен быть чрезвычайно рад и счастлив. В ходе атаки иранского режима прошлой ночью ни один американец не пострадал.

Кажется, сейчас он нервничает больше, чем когда говорил о необходимости нападения (на Сулеймани. — ИноТВ). И слава Богу, что никто не пострадал! Но говорить здесь надо не об удаче. Трамп, как мы только что видели, судя по всему, стремился избежать конфликта, однако он хотел — хотя бы ради того, чтобы сохранить лицо, — не только поставить больше солдат под угрозу, но и убить влиятельного генерала суверенного государства. И он до сих пор не объяснил, зачем он это сделал.

Конгресс должен ставить свой долг превыше партийных интересов. Они должны принимать решения, а не наблюдать. Неужели мы действительно хотим повторения подобных событий в надежде, что враг снова промахнётся? Вот так выглядит забота о наших солдатах и нашей безопасности? Давайте расставим все точки над «i»: объявлять войну имеет право только конгресс. Президент — если только речь не идёт о чрезвычайной ситуации — должен получить от конгресса официальное соглашение или, по крайней мере, одобрение таких действий. При этом он всё ещё не доказал, что речь шла о чрезвычайной ситуации.

Урок второй. Президент Трамп должен нести ответственность за собственные поступки. Сегодня он зачитал вам речь, которую, скорее всего, написал кто-то другой. Однако он определённо соврал. Послушайте это.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Иран существенно активизировал свою враждебную деятельность после заключения глупой ядерной сделки, подписанной в 2013 году*. Им дали 150 миллиардов долларов — и это не говоря о 1,8 миллиарда долларов наличными… Ракеты, выпущенные по нам и нашим союзникам прошлой ночью, были профинансированы с помощью денег, которые они получили благодаря прошлой администрации.

Он не может этого знать. И в плане денег он обманул вас где-то на 90 миллиардов. И знаете что? Неважно, закроем на это глаза. Допустим, что нам не следовало возвращать им деньги. Ведь они же плохие люди, которые делают с полученными деньгами плохие вещи и пытаются нам насолить. Неважно. До жизни такой мы докатились не из-за денег. И не из-за сделки. Причиной была не сделка, а решение Трампа из неё выйти! Таким образом он потерял контроль и нанёс вред нашим союзникам. И с тех пор все говорят только о плохих поступках Ирана. А непосредственной причиной атаки стало убийство генерала.

Чтобы уйти от ответственности, он постоянно поминает Обаму — около трёх раз на дню. Однако когда речь заходит, в частности, об Иране, всё дело здесь в решениях нынешнего президента. Наверняка нам известно лишь одно: по нам начали стрелять именно из-за решения убить генерала, и к этому решению Обама не имеет ни малейшего отношения.

Последний урок. Мы должны довериться нашим госинститутам. Если мы проверяем эту информацию, то мы должны всегда доверять словам президента и разведсообщества, когда те предоставляют доказательства. Но что важнее, мы должны находить общий язык, потому что в случае нападения кровавую цену придётся платить нам всем. Жестковато, но это правда. Но нам это не удаётся. Почему? Да потому, что президент — серийный лжец. Весь свой срок он критиковал те самые разведагентства, которые теперь, по его словам, просто великолепны, и мы должны им верить на слово.

Когда ему удобно, он не требует соблюдения даже собственных правил! «Покажите доказательства! Забудьте о секретности, забудьте о конфиденциальности, вываливайте всё, что есть, это важно!» Но не сейчас. Мы неустанно предупреждали о том, что эти корыстолюбивые нападки на истину и госинституты ударят по нему бумерангом. Так и произошло. И теперь многие члены конгресса и просто американцы не поддерживают его действия — не из-за того, что у них сейчас на то есть веская причина — а из-за того, что у них есть причина ему не доверять в принципе.

В этом-то и проблема. Как нам её исправить? Я считаю, что конгресс должен ставить государственные интересы превыше партийных. Во всяком случае, когда речь заходит об угрозах, которые могут стоить нам жизни. Хватит покрывать президента и оправдывать его ложь и обман. Если вы не можете себе позволить повторить его слова, то скажите, что это не так. И прекратите твердить, что мы живём в обществе постфакта! Это не так! Факты остаются фактами, они всегда ими были и, слава Богу, всегда будут. Но что вы будете делать с ними — это уже совсем другая история.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 января 2020 года.

* Так сказано в оригинале (прим ИноТВ).