Telegraph: США и Британия намерены сократить военное присутствие в Ираке, чтобы снизить напряжённость в регионе

США вместе с союзниками по коалиции предпринимают шаги по выработке компромиссной сделки с Багдадом, согласно которой иностранное военное присутствие в Ираке будет просто сокращено, пишет The Daily Telegraph. Таким образом Вашингтон и его союзники хотят избежать полного вывода своих войск с иракской территории и снизить напряжённость в регионе, возникшую после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
США и Британия собираются сократить численность войск в Ираке в рамках плана по снижению напряжённости в регионе, которое возникло из-за убийства американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Daily Telegraph.
Вместо того чтобы согласиться на требования Ирана о выводе всех коалиционных сил, дипломаты предпринимают шаги по выработке компромиссной сделки, согласно которой иностранное военное присутствие в Ираке будет просто сокращено.
Они надеются таким образом удовлетворить требования проиранских фракций в иракском парламенте, которые две неделе назад, после того как США авиаударом с беспилотника ликвидировали Сулеймани, проголосовали за вывод из страны иностранного контингента.
Планы по сокращению военного присутствия возникли из-за обеспокоенности западного военного руководства тем, что немедленный вывод войск станет помехой для продолжающихся операций по зачистке остатков «Исламского государства»* в Ираке.
Кроме того, политики из числа курдов и мусульман-суннитов также выразили опасения, что полный вывод американских войск предоставит Тегерану ещё больше влияния на шиитский блок, который доминирует в парламенте.
Один из западных чиновников заявил The Daily Telegraph, что среди парламентариев-шиитов также существуют две точки зрения.
«Поддерживаемые Ираном группы хотят немедленного вывода сил США и коалиции, а прагматики желают менее масштабного присутствия коалиции. Именно эти два варианта сейчас обсуждаются», — приводит издание слова неназванного официального лица.
Хотя проиранские фракции в иракском правительстве всё ещё добиваются полного вывода войск, однако часть политиков придерживается того мнения, что значительное сокращение военного контингента тоже могло бы быть приемлемым в качестве примирительного жеста.
В настоящее время в Ираке насчитывается около 5200 американских военнослужащих, а также около 4 тыс. солдат из других западных стран, в том числе около 500 британских военных, напоминает The Daily Telegraph.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. (прим. ИноТВ)
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал сообщения об отмене ареста и обеспечительных мер в отношении активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза» в Европе.
Исключить риск завоза коронавируса из Китая в Россию нельзя, но вероятность массового распространения вируса в России низкая. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о пожаре в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области, в результате которого погибли 11 человек.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
В Госдуме предлагают запретить деятельность коллекторских агентств и коллекторов на территории России. Соответствующий законопроект «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником» в ближайшее время будет внесён на рассмотрение нижней палаты парламента.
Доступ к номерам банковских карт россиян мошенники получают, в частности, из-за частой пересылки фотографий «пластика» в мессенджерах. Об этом в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.