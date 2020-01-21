Telegraph: США и Британия намерены сократить военное присутствие в Ираке, чтобы снизить напряжённость в регионе

США и Британия собираются сократить численность войск в Ираке в рамках плана по снижению напряжённости в регионе, которое возникло из-за убийства американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Daily Telegraph.

Вместо того чтобы согласиться на требования Ирана о выводе всех коалиционных сил, дипломаты предпринимают шаги по выработке компромиссной сделки, согласно которой иностранное военное присутствие в Ираке будет просто сокращено.

Они надеются таким образом удовлетворить требования проиранских фракций в иракском парламенте, которые две неделе назад, после того как США авиаударом с беспилотника ликвидировали Сулеймани, проголосовали за вывод из страны иностранного контингента.

Планы по сокращению военного присутствия возникли из-за обеспокоенности западного военного руководства тем, что немедленный вывод войск станет помехой для продолжающихся операций по зачистке остатков «Исламского государства»* в Ираке.

Кроме того, политики из числа курдов и мусульман-суннитов также выразили опасения, что полный вывод американских войск предоставит Тегерану ещё больше влияния на шиитский блок, который доминирует в парламенте.

Один из западных чиновников заявил The Daily Telegraph, что среди парламентариев-шиитов также существуют две точки зрения.

«Поддерживаемые Ираном группы хотят немедленного вывода сил США и коалиции, а прагматики желают менее масштабного присутствия коалиции. Именно эти два варианта сейчас обсуждаются», — приводит издание слова неназванного официального лица.

Хотя проиранские фракции в иракском правительстве всё ещё добиваются полного вывода войск, однако часть политиков придерживается того мнения, что значительное сокращение военного контингента тоже могло бы быть приемлемым в качестве примирительного жеста.

В настоящее время в Ираке насчитывается около 5200 американских военнослужащих, а также около 4 тыс. солдат из других западных стран, в том числе около 500 британских военных, напоминает The Daily Telegraph.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. (прим. ИноТВ)