Das Erste: министр обороны ФРГ призвала бросить все силы на урегулирование ситуации в Ираке

Акция мести Ирана была не такой уж и непредвиденной, заявила в интервью Das Erste министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер. Теперь же необходимо предпринять все усилия для урегулирования ситуации. Особая ответственность лежит на Тегеране, считает она. Он не должен допустить дальнейшего обострения конфликта.

Ситуация с безопасностью (в Ираке. — ИноТВ), конечно, очень напряжённая. Был совершён ответный удар. Что будет дальше? Каким образом, по вашему мнению, ситуация может обостриться?



АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР, министр обороны Германии: Для начала нужно понять, что речь действительно идёт о реакциях, которые нельзя назвать такими уж и непредвиденными. Однако это реакции, ответственность за которые Иран на себя взял. Я могу лишь сказать — и, я думаю, всё федеральное правительство со мной согласится — что мы категорически отвергаем эту агрессию.



И в очередной раз требуем, чтобы были предприняты все усилия для урегулирования ситуации. И теперь всё будет зависеть от того, позволим ли мы и дальше раскручивать эту спираль. По всем каналам связи мы используем все наши возможности, в том числе на дипломатическом и европейском уровнях.



Насколько американцы надёжны как партнёры? Сегодня днём ожидается заявление Дональда Трампа. Вопрос в том: «Возможно ли, что американцы тоже отреагируют на эту акцию мести?».



АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР: Мы поддерживаем тесный контакт. Всю ночь мы были на связи с министерством обороны США. Информационный обмен проходил успешно. Сегодня с утра мы также проинформировали депутатов в парламенте, отвечающих за эти вопросы. Мы с самого начала сказали: главное, чтобы иранцы не продолжали обострять ситуацию. И я вновь призываю к этому Тегеран.



Дата выхода в эфир 08 января 2020 года.