«Где была ПРО США, и почему молчит Ирак?»: ракетные удары Ирана вызвали у Das Erste недоумение

В ситуации с ракетными атаками Ирана есть ряд странностей, отмечает Das Erste. Почему удары смогли достигнуть своей цели несмотря на то, что там находится американская ПРО? И почему Багдад до сих пор никак не прокомментировал произошедшее, ведь это нападение на иракскую территорию, недоумевает корреспондент немецкого телеканала Александр Штенцель.

Актуальную ситуацию на месте оценит для нас Александр Штенцель, который находится в Багдаде.

АЛЕКСАНДР ШТЕНЦЕЛЬ, корреспондент Das Erste: Странно, что так много иранских ракет смогли попасть по американским целям в Ираке. У американцев очень хорошие системы ПРО. То ли они не были приведены в боевую готовность или же не сработали. Возникают вопросы.

И второй важный на сегодня вопрос: «Как иракское правительство относится к этой атаке?» Ведь Иран атаковал не просто американских солдат, а Ирак, иракскую территорию. Премьер-министр должен высказаться по этом поводу. В прошлом он осудил атаку США по иракской территории. Теперь же возникает вопрос: «Осудит ли он иранскую атаку также как и американскую?» И на этом передаю слово в студию Торстену Шрёдеру.

Дата выхода в эфир 08 января 2020 года.