«Где была ПРО США, и почему молчит Ирак?»: ракетные удары Ирана вызвали у Das Erste недоумение

03:00
Президент Эстонии поддержала действия США против Ирана
Эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония поддерживает Соединённые Штаты в действиях против Ирана.
03:00
Косачёв рассказал о важности запуска газопровода «Турецкий поток»
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал официальный старт работы газопровода «Турецкий поток».
03:00
Фернандиньо заявил, что близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»
Бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо заявил, что начал переговоры с клубом относительно нового контракта.
03:00
Полиция в Оттаве сообщила о стрельбе с большим числом пострадавших
Полиция столицы Канады сообщила, что в городе произошла стрельба, в результате которой пострадало большое число людей.
03:00
Саркози предстанет перед судом по делу о взяточничестве
Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о взяточничестве.
03:00
Тренер Коляды рассказала о состоянии здоровья спортсмена
Валентина Чеботарёва, тренер российского фигуриста Михаила Коляды, заявила, что у спортсмена всё в порядке со здоровьем.
03:00
В Подмосковье изменили порядок предоставления ежемесячной выплаты на первого ребёнка
В Московской области изменили порядок предоставления ежемесячной выплаты на первого ребёнка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.
03:00
В Новосибирской области загорелась школа
В МЧС России заявили, что в Купинском районе Новосибирской области загорелась кровля здания средней школы.
03:00
«Победа» прокомментировала рекомендации Росавиации
Компания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», прокомментировала рекомендации Росавиации. Об этом сообщает Пятый канал.
03:00
Агент Мельгарехо заявил, что «Спартак» не предлагал новый контракт его клиенту
Хуан Апплеярд, представитель парагвайского полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, заявил, что от клуба не приходило предложение о продлении контракта.
03:00
Иран предупредил Ирак о ракетных ударах по базам США
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что иракские власти были предупреждены о готовящемся иранском ракетном ударе по базам США в Ираке.
03:00
В Ростовской области начали выдавать земельные сертификаты для многодетных семей
В Ростовской области начали выдачу земельных сертификатов для многодетных семей, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.
03:00
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали официальный старт работе газопровода «Турецкий поток». Лидеры приняли участие в церемонии запуска, которая состоялась в Стамбуле.
03:00
Ларионов прокомментировал своё заявление о коррупции в ВХЛ и МХЛ
Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов объяснил своё заявление о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ).
03:00
В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране
Американская компания Boeing прокомментировала крушение самолёта Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Иране.
03:00
В Совфеде оценили ситуацию на Ближнем Востоке
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с телеканалом «Звезда» оценил ситуацию на Ближнем Востоке.
03:00
У станции МЦД Сетунь завершились работы по благоустройству
У станции Сетунь Московских центральных диаметров завершились работы по благоустройству.
03:00
В Ростовской области проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими
В Ростовской области проводят проверку по факту ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
03:00
В ряде районов Москвы ограничат движение транспорта с 9 января
В ряде районов Москвы планируют ограничить движение транспорта с четверга, 9 января.
03:00
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации
Компания «Аэрофлот» заявила о разработке альтернативных маршрутов рейсов после рекомендаций Росавиации, передаёт Пятый канал.
03:00
В «Ростове» опровергли наличие проблем с алкоголем у Сигурдссона
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» опубликовал заявление относительно разрыва контракта с экс-капитаном команды Рагнаром Сигурдссоном.
03:00
Эксперт оценил курс России на снижение инфляции
Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов оценил курс России на снижение инфляции. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
03:00
В Кемеровской области проводят проверку по факту обнаружения тела младенца
В Новокузнецке проводят проверку по факту обнаружения тела младенца, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.
03:00
В НАТО прокомментировали ракетный удар Ирана по американским базам
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал удары Ирана по силам США и коалиции в Ираке.
03:00
В клубе КХЛ «Адмирал» ряд игроков и тренер заболели вирусной инфекцией
В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» появились серьёзные проблемы с кадровым составом из-за эпидемии, вызванной вирусной инфекцией.
03:00
«Уральские авиалинии» намерены изменить маршруты рейсов над Ираном
Компания «Уральские авиалинии» заявила о намерении изменить маршруты рейсов, пролетающих над территорией Ирана, сообщает URA.RU.
03:00
Аргентина стала соперником России в четвертьфинале ATP Cup
Сборная Аргентины по теннису обыграла команду Хорватии в матче третьего тура группового раунда ATP Cup и встретится в четвертьфинале с командой России.
03:00
В Стамбуле завершились переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Стамбуле.
03:00
СМИ: «Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за нарушений спортивного режима
Защитник Рагнар Сигурдссон был отчислен из ФК «Ростов» из-за проблем с алкоголем.
03:00
Жириновский прокомментировал раздачу денег «холопам» в центре Москвы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя раздачу им денег на Красной площади, заявил, что в слове «холопы» нет ничего предосудительного.
03:00
Источник: суд над боксёром Ковалёвым перенесён на апрель
Суд над российским боксёром Сергеем Ковалёвым, который обвиняется в нападении на женщину на одной из вечеринок в Калифорнии, перенесён на более поздний срок.
03:00
Эксперт прокомментировал сообщения о крушении украинского лайнера в Иране
Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о крушении украинского лайнера в Иране.
03:00
Посольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране
Посольство Украины в Иране изменило сообщение о крушении самолёта в Тегеране, убрав из заявления информацию о причинах произошедшего.
03:00
Фигурист Коляда возобновил тренировки
Бронзовый призёр чемпионата мира и Европы российский фигурист Михаил Коляда вернулся к тренировкам на льду после операции.
03:00
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
03:00
«Спартак» проведёт сбор в ОАЭ, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке
В московском «Спартаке» заявили, что не намерены отказываться от сбора в ОАЭ и товарищеского турнира в Катаре, несмотря на обстановку на Ближнем Востоке.
03:00
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
03:00
СМИ: Клубы РПЛ интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Словакии
Форвард братиславского «Слована» Андраж Шпорар может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Медведев поручил оценить безопасность полётов на Ближнем Востоке
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полётов и туризма в Ближневосточном регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
03:00
Ларссон: в «Спартаке» можно прогрессировать без давления
Шведский форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что в столичном клубе у него появилась возможность прогрессировать, а также рассказал о предпочитаемых вариантах развития карьеры.
03:00
Франция осудила удары Ирана по базам США в Ираке
Франция осуждает ракетные удары Ирана по двум американским военным базам в Ираке и призывает к деэскалации, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
03:00
В Госдуме призвали Иран и США сесть за стол переговоров
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT ситуацию с развитием ирано-американского конфликта после нанесения Ираном ракетных ударов по военной базе США в Ираке.
03:00
В Стамбуле начались переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались в Стамбуле.
03:00
Шарапова раскритиковала турнир в Брисбене после поражения
Российская теннисистка Мария Шарапова раскритиковала организаторов турнира в Брисбене за то, что они не пускают девушек играть на центральном корте.
03:00
Украина приостановила полёты над Ираном
Украина приостановила полёты своих авиакомпаний над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы Boeing 737-800. Об этом сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
03:00
СМИ: Черышев интересен китайскому клубу
Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба.
03:00
При пожаре в торговом комплексе под Новосибирском пострадали семеро
В результате пожара в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитиме в Новосибирской области пострадали семь человек. Возгорание потушено. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
03:00
Иран не исключил дополнительных мер против США
Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что страна не исключает дополнительных мер против Соединённых Штатов. По его словам, они будут зависеть от действий американцев.
03:00
Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
Российский лидер Владимир Путин направил президентам Украины и Ирана Владимиру Зеленскому и Хасану Рухани телеграммы, в которых выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолёта в Тегеране.
03:00
В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.