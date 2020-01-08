CNN: в Хайфе всё спокойно — несмотря на угрозы Ирана, Израиль с введением особого положения не торопится

Несмотря на то, что Тегеран пригрозил нанести удар по израильскому городу Хайфа в том случае, если Иран начнут бомбить, израильские власти отреагировали на это относительно спокойно, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Орен Либерманн, с введением особого положения местные власти не торопятся, так как пока что Тель-Авив, судя по всему, встревать в конфликт между Тегераном и Вашингтоном не собирается.

Орен Либерманн находится в портовом городе Хайфа в Израиле. Это один из пунктов, по которому Иран пригрозил нанести удар в том случае, если его начнут бомбить. Итак, Орен, какое настроение сейчас царит в Израиле в свете этих угроз со стороны Ирана? И рассчитывает ли там кто-то на то, что Иран и США в какой-то мере решат отойти от пропасти?

ОРЕН ЛИБЕРМАНН, корреспондент CNN: Розмари, порт Хайфы за моей спиной едва видно за стеной тумана. Этому городу Иран угрожал и раньше — это же можно сказать и о самом сильноме союзнике Ирана в регионе — «Хезболле». Хайфа — это самый крупный город на севере Израиля и третий по размеру во всей стране, так что это крупный центр населения.

Однако пока что здесь всё относительно тихо. Израильские военные не стали повышать уровень боеготовности, а деятельность гражданских лиц на севере Израиля никем на случай удара не ограничивается. Израиль внимательно следит за развитием событий, однако военные аналитики и высокопоставленные военные чиновники говорят о том, что в этом конфликте должны разобраться сами Иран и США, в то время как Израиль, судя по всему, вполне доволен тем, что может тихо посидеть в сторонке.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сделал всего несколько заявлений. Он, разумеется, поддержал США и положительно оценил убийство Касема Сулеймани. Однако если не считать этой реакции, правительственные чиновники, а также министры обороны и иностранных дел в основном хранят молчание. Всё указывает на то, что пока что Израиль не видит смысла встревать в конфликт между США и Ираном. При этом Тель-Авив не считает необходимым прощупывать или провоцировать Иран и его региональных союзников.

Предполагается, что через пару часов Нетаньяху сделает какое-то заявление. Он будет выступать на политическом форуме в Иерусалиме, и он, как ожидается, поднимет там эту тему. Стоит отметить, что там должны присутствовать министры обороны и иностранных дел, а также посол США в Израиле; при этом там покажут заранее записанное заявление госсекретаря Майка Помпео. За их словами, разумеется, будут внимательно следить — в частности за тем, как на это отрегируют министры обороны и иностранных дел, а также за тем что заявит Нетаньяху. Разумеется, ожидается, что он в очередной раз поддержит действия США и предупредит Иран, чтобы тот не атаковал Хайфу. Мы будем внимательно следить за тем, скажет ли он что-то ещё, а также за тем, какой политический курс сейчас изберёт Израиль.

С нами на прямой связи из израильской Хайфы был Орен Либерманн. Большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 января 2020 года.