Independent Оригинал

Independent: Нетаньяху проболтался о ядерном потенциале Израиля

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху случайно назвал свою страну ядерной державой, а потом поправил это выражение на энергетическую. Как пишет Independent, Израиль на самом деле обвиняют, что он обладает ядерным оружием, но там долгое время этот факт не подтверждали и не отрицали.
Independent: Нетаньяху проболтался о ядерном потенциале Израиля
Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, случайно признал, что у его страны есть ядерный потенциал, пишет Independent. Так, у него во время разговора с членами кабинета министров слетело с языка, что его страна — это «ядерная держава».

Он зачитывал подготовленный текст о соглашении с Грецией и Кипром о строительстве подводного газопровода и подытожил: «Важность этого проекта в том, что мы превращаем Израиль в ядерную державу». Он тут же поправился: «Энергетическую державу».

Многие считают, что у Израиля есть ядерное оружие, но он никогда не подтверждал и не опровергал эту информацию и на протяжении десятилетий намеренно подавал двойственные сигналы на этот счёт. В частности, Израиль отказался подписать Договор о нераспространении ядерного оружия в своё время.

Но сейчас как раз между союзником Израиля США и его давним врагом Ираном растёт напряжённость. Кроме того, Нетаньяху борется за своё «политическое выживание» после неудачных выборов и обвинений в коррупции, пишет Independent.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Independent Великобритания Европа
теги
Биньямин Нетаньяху Израиль Иран США ядерное оружие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров