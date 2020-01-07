Independent: Нетаньяху проболтался о ядерном потенциале Израиля

03:00
Ледовое шоу с Загитовой в главной роли могут не показать по ТВ
Трансляция ледового шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки «Спящая красавица» с участием победительницы Игр в Пхёнчхане-2018 Алины Загитовой пропала из сетки вещания.
03:00
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Папуа — Новой Гвинее
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Папуа — Новой Гвинее. Об этом сообщила Геологическая служба США.
03:00
Украинский тренер объяснил, почему не согласился работать в России
Украинский футбольный тренер Роман Григорчук, в настоящее время работающий с казахстанской «Астаной», рассказал о предложениях о трудоустройстве из России.
03:00
Путин отметил роль российских военных в ликвидации террористов в Сирии
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество между российскими и сирийскими военными позволяет уничтожать наиболее опасных террористов.
03:00
Стал известен лучший молодой футболист 2019 года в Африке
Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, правами на которого владеет мадридский «Реал», признан лучшим молодым футболистом 2019 года в Африке.
03:00
СМИ: войска США на Ближнем Востоке привели в повышенную боевую готовность
Американские войска и системы ПВО на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за угрозы атаки на американские объекты.
03:00
Щербакова рассказала, почему ей нравится праздновать Рождество
Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о том, как празднует православное Рождество.
03:00
Депутат Рады сообщил об увеличении госдолга Украины на $717 млн
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что за последние три месяца долг Украины увеличился на 17 млрд гривен (более $717 млн).
03:00
Воронков отомстил «камере телеканала TSN» за проигрыш в финале МЧМ
Форвард молодёжной сборной Росси по хоккею Дмитрий Воронков разбил молотком модель «камеры телеканала TSN» в эфире клубного ТВ казанского «Ак Барса».
03:00
Макрон призвал Рухани воздержаться от эскалации напряжения в регионе
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с иранским лидером Хасаном Рухани призвал Тегеран воздержаться от эскалации напряжённости на Ближнем Востоке.
03:00
40-летний житель Узбекистана вызвал на бой Нурмагомедова
Гражданин Узбекистана бросил вызов российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову.
03:00
Безопасность прилёта Путина в Сирию обеспечивали самолёты Су
Российские военные самолёты обеспечивали безопасность прилёта президента России Владимира Путина в Сирию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
03:00
Команда Лукашенко победила Россию в финале Рождественского турнира
Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко выиграла Рождественский турнир любителей хоккея в Минске.
03:00
В США рассказали о готовности к ответу Ирана на убийство Сулеймани
Вашингтон готов к ответу Тегерана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
03:00
Внедорожник Васильева полностью сгорел во время ралли «Дакар-2020»
Машина российского пилота Владимира Васильева выгорела дотла во время третьего этапа ралли-рейда «Дакар-2020».
03:00
Путин прибыл в Турцию
Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию, где в среду, 8 января, примет участие в вводе в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».
03:00
Тренер СКА считает, что его игрокам не хватило агрессии перед воротами «Спартака»
Наставник петербургского СКА Алексей Кудашов подвёл итог гостевого матча КХЛ со «Спартаком», в котором его команда проиграла москвичам в третий раз в сезоне.
03:00
Знарок: в матче со СКА игроки «Спартака» выполнили все мои требования
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над петербургским СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
03:00
Помпео исключил появление ядерного оружия в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции исключил появление ядерного оружия в Иране.
03:00
В Белом доме рассказали о причине ликвидации Сулеймани
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал причину убийства генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.
03:00
Путин прогулялся с Асадом по Старому Дамаску
Президент России Владимир Путин вместе с сирийским коллегой Башаром Асадом прогулялся по улицам Старого Дамаска, а также посетил мечеть и православный храм.
03:00
Джонсон провёл переговоры с Эрдоганом по ситуации на Ближнем Востоке
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.
03:00
Помпео обвинил руководство Ирана в осквернении персидской культуры
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил руководство Ирана в нанесении ущерба персидской культуре. По его словам, «режим Ирана осквернил всё, что дорого для иранцев».
03:00
Яшин не согласился с критикой Ларионова в отношении зрелищности матчей КХЛ
Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова, заявившего о низкой зрелищности матчей Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
03:00
СМИ: Жителям Украины назвали новое условие для въезда в ЕС
С 2021 года жители Украины при въезде в страны Евросоюза будут обязаны зарегистрироваться в Европейской системе авторизации и информации о путешествиях (ETIAS).
03:00
Кожевников: в России тренеры не доверяют молодым хоккеистам
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова, заявившего о засилье ветеранов в составах команд Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра в Петербурге и Ленобласти
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное МЧС.
03:00
Шайба Зарипова помогла «Ак Барсу» обыграть «Металлург» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
СМИ: Число погибших в результате давки в Иране увеличилось до 40
Количество погибших при давке в ходе церемонии прощания с убитым американскими военными генералом Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани увеличилось до 40.
03:00
«Спартак» впервые за семь лет на своём льду победил СКА
Московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Психолог рассказала, как настроиться на работу после праздников
Психолог Елена Перминова в беседе с URA.RU рассказала, как настроиться на работу после праздников.
03:00
Дацюк пропустит Матч звёзд КХЛ
Нападающий и капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк не примет участия в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве.
03:00
В Польше заявили о намерении оставить своих военных в Ираке
Польша намерена оставить своих военных в Ираке. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после совещания министров с президентом Анджеем Дудой.
03:00
Климатолог рассказал о возможных последствиях погодных аномалий в России
Климатолог Андрей Киселёв в беседе с URA.RU рассказал о возможных последствиях погодных аномалий в России.
03:00
Эксперт оценил прогнозы по снижению роста мировой экономики
Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов оценил прогнозы по снижению роста мировой экономики. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
03:00
Яшин отреагировал на заявление Ларионова о коррупции в молодёжном хоккее
Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова о коррупции, процветающей в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах (МХЛ и ВХЛ).
03:00
Кожевников о словах Ларионова про коррупцию в молодёжном хоккее: проверки бы не помешали
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова о коррупции, процветающей в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах (МХЛ и ВХЛ).
03:00
Назван самый популярный среди россиян авиамаршрут 2020 года
Стал известен самый популярный среди россиян авиамаршрут 2020 года, сообщает Inforeactor со ссылкой на Biletix.
03:00
Пожар в торговом центре в ЯНАО ликвидирован
Пожар в одноэтажном торговом центре в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа ликвидирован. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
03:00
Туристка из Воронежа сорвалась с обрыва в Адыгее при попытке сделать селфи
Туристка из Воронежа погибла, сорвавшись с обрыва в Адыгее при попытке сделать селфи, сообщает kp.ru.
03:00
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
03:00
Следователи проверят работу органов опеки после гибели детей в результате пожара в Ярославской области
Следователи проверят работу органов опеки после гибели трёх детей в результате пожара в Ярославской области, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
03:00
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Краснодарском крае
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 7 по 9 января, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
03:00
Онищенко вновь заявил о необходимости сокращать длинные новогодние каникулы
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU вновь заявил о необходимости сокращать длинные новогодние каникулы.
03:00
Спасатели оценили безопасность на горе Ай-Петри в Крыму
Спасатели оценили безопасность на горе Ай-Петри в Республике Крым.
03:00
Эксперт прокомментировал прогноз о замедлении роста мировой экономики
Экономист Михаил Хазин в беседе с НСН прокомментировал прогноз о замедлении мировой экономики до 3,4% в 2020 году.
03:00
Диетолог рассказала, как питаться после праздников
Врач-диетолог Марина Ваулина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как питаться после праздников.
03:00
Школьницу наградили за спасение двух мальчиков, провалившихся под лёд в Петербурге
Школьницу Елизавету Шестову наградили почётным знаком Всероссийского общества спасения на водах за помощь двум мальчикам, провалившимся под лёд в Санкт-Петербурге, сообщает Inforeactor.
03:00
Помпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией
Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
03:00
Шарапова рассчитывает получить уайлд-кард на Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова рассчитывает получить от организаторов приглашение в основную сетку первого в сезоне 2020 года турнира серии Большого шлема — Australian Open.