Die Welt: немецкий эксперт опасается, что иранское возмездие Америке заденет и его страну

По мнению немецкого депутата Константина Кюле, обещанное Ираном и его союзниками возмездие за смерть иранского генерала Касема Сулеймани может коснуться и ФРГ, пишет Die Welt. В связи с этим Кюле призвал усилить охрану еврейских, израильских и американских объектов на территории ФРГ.

Эксперт по внутренней политике из немецкой партии «Свободные демократы» Константин Кюле призвал правительство ФРГ усилить охрану еврейских, израильских и американских объектов в связи с эскалацией напряжённости между США и Ираном, пишет Die Welt.

«Иран и его союзники предпримут удары возмездия, которые, возможно, коснутся и нашей страны», — приводит издание слова Кюле. В связи с этим Кюле попросил министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера усилить охрану возможных целей иранских атак. Как пишет Die Welt, согласно некоторым сведениям, в немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия уже действует режим повышенной готовности.

Издание напоминает, что в ночь с четверга на пятницу иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Ираке в результате атаки американских дронов. Всего в ходе операции погибло пять членов иранского КСИР и пять членов боевого подразделения «Аль-Хашд аш-Шааби». Согласно заявлениям Пентагона, убийство Сулеймани произошло по приказу Дональда Трампа.

Die Welt пишет, что после смерти Сулеймани лидер ливанской «Хезболлы» Хассан Насралла призвал к возмездию. По его словам, «преступное убийство» должно получить «справедливое наказание».