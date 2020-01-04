Die Welt: немецкий эксперт опасается, что иранское возмездие Америке заденет и его страну

По мнению немецкого депутата Константина Кюле, обещанное Ираном и его союзниками возмездие за смерть иранского генерала Касема Сулеймани может коснуться и ФРГ, пишет Die Welt. В связи с этим Кюле призвал усилить охрану еврейских, израильских и американских объектов на территории ФРГ.
Эксперт по внутренней политике из немецкой партии «Свободные демократы» Константин Кюле призвал правительство ФРГ усилить охрану еврейских, израильских и американских объектов в связи с эскалацией напряжённости между США и Ираном, пишет Die Welt.
«Иран и его союзники предпримут удары возмездия, которые, возможно, коснутся и нашей страны», — приводит издание слова Кюле. В связи с этим Кюле попросил министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера усилить охрану возможных целей иранских атак. Как пишет Die Welt, согласно некоторым сведениям, в немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия уже действует режим повышенной готовности.
Издание напоминает, что в ночь с четверга на пятницу иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Ираке в результате атаки американских дронов. Всего в ходе операции погибло пять членов иранского КСИР и пять членов боевого подразделения «Аль-Хашд аш-Шааби». Согласно заявлениям Пентагона, убийство Сулеймани произошло по приказу Дональда Трампа.
Die Welt пишет, что после смерти Сулеймани лидер ливанской «Хезболлы» Хассан Насралла призвал к возмездию. По его словам, «преступное убийство» должно получить «справедливое наказание».
В Нижегородской области рассказали о государственной поддержке специалистов, устроившихся на сельскохозяйственные предприятия. В 2019 году помощь получили 175 человек, передаёт Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В 2019 году 550 медсестёр, фельдшеров и студентов-медиков присоединились к «Дружинам здоровья» в Кировской области. Это совместный проект региональных министерств здравоохранения и социального развития, сообщает progorod43.
Лучший бомбардир молодёжной сборной Швеции Нильс Хёгландер получил удаление «5+20» в первом периоде матча с Россией в рамках полуфинала чемпионата мира 2020 года в Чехии за грязный силовой приём против капитана россиян Григория Денисенко.
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразил соболезнования в связи с убийством в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Российский президент Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Начало церемонии состоится в 12:00 мск, сообщили агентству Интерфакс в Кремле.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил ситуацию на Ближнем Востоке после того, как стало известно об убийстве генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что транзит российского газа через Украину в первые два дня 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря 2019-го.
Сопредседатель «Союза ветеранов боевых служб ВМФ» Виктор Блытов в беседе с Nation News прокомментировал попадание российской морской пехоты в пятёрку лучших в мире по версии американского журнала The National Interest.
Главы МИД Ирана и Китая Мохаммад Джавад Зариф и Ван И в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на фоне гибели в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.