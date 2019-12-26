Das Erste: Нетаньяху пришлось прервать выступление из-за ракетного удара

Ракетный удар палестинских боевых подразделений прервал предвыборное выступление Биньямина Нетаньяху в Ашкелоне, сообщает Das Erste. Премьер был вынужден отправиться в бомбоубежище; позже мероприятие возобновилось.

В минувшую среду палестинские боевые подразделения в секторе Газа вновь запустили ракету в сторону Израиля, сообщает Das Erste. Согласно представителям израильской армии, атака была отражена с помощью системы ПРО Iron Dome. В ответ на ракетную атаку вооружённые силы Израиля нанесли авиаудары по ряду объектов ХАМАС.

Как пишет Das Erste, ракетный удар прервал проходившее в городе Ашкелон предвыборное мероприятие израильского премьера Биньямина Нетаньяху, на котором присутствовало 100 сторонников партии «Ликуд». Политик и его жена были вынуждены проследовать в бомбоубежище. Позже Нетаньяху смог продолжить своё выступление.

Сейчас израильский премьер проводит предвыборный тур, предваряющий избрание нового председателя партии «Ликуд», напоминает Das Erste, отмечая, что переизбрание Нетаньяху считается весьма вероятным, но не столь очевидным, как раньше. Другим кандидатом на пост председателя является бывший министр просвещения и министр внутренних дел Гидеон Саар.