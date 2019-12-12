DT: «беспрецедентный тупик» — Израиль ждут третьи за год выборы

Израильские законодатели проголосовали за роспуск парламента и проведение новых, третьих за прошедший год выборов, сообщает Daily Telegraph. Как передаёт издание, это решение было принято, после того как ни действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, ни его сопернику-центристу Бенни Ганцу не удалось сформировать правительство и договориться о формировании правящей коалиции. При этом каждый из политиков возложил вину за беспрецедентный кризис в истории страны на противника, отмечает газета.

Израиль ждут беспрецедентные третьи за год выборы, после того как ни действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, ни его сопернику-центристу Бенни Ганцу не удалось сформировать правительство и договориться о формировании правящей коалиции, передаёт The Daily Telegraph.

Как сообщает издание, конечный срок для соглашения двух сторон истёк в полночь 12 декабря, после чего израильские законодатели единогласно проголосовали за роспуск парламента и проведение в стране новых выборов 2 марта 2020 года.

При этом как Нетаньяху, так и Ганц возложили вину за «величайший тупик» в политической истории Израиля друг на друга. По утверждению Ганца, премьер-министр «втянул» страну в новые выборы в попытке завоевать голоса правого большинства, которые обеспечили бы ему иммунитет против уголовного расследования по делу о коррупции. В свою очередь Нетаньяху отметил, что Ганц и его союзники никогда не относились к переговорам о формировании коалиции всерьёз.

Тем временем, согласно опросам, на следующих выборах страну ждёт повторение сценария сентябрьского голосования, когда партия Ганца получила наибольшее число кресел, которого, однако, было недостаточно для единоличного создания правительства. Партия Нетаньяху заняла второе место, однако не смогла сформировать коалиционное правительство из-за отказа лидера националистов Авигдора Либермана сотрудничать с обеими сторонами.

Как напоминает газета, положение действующего премьер-министра было ослаблено ведущимся в отношении него уголовным расследованием по делу о коррупции, а также неспособностью одержать однозначную победу на двух последних выборах, однако он всё еще сохраняет поддержку большинства членов партии «Ликуд» и своего базового электората.