CNN: столкновения между Израилем и Газой прекратились — но непонятно, надолго ли

Обострение столкновений между Израилем и сектором Газа, начавшееся в субботу, приостановилось: стороны, на протяжении последних суток обменивавшиеся ударами, прекратили боевые действия, сообщает корреспондент CNN с места событий. Вместе с тем, как подчёркивает журналист, пока не ясно, станет ли это прекращение огня первым шагом к восстановлению перемирия или же речь идёт лишь о временном затишье.

К другим новостям — в столкновениях между Израилем и боевиками сектора Газа произошло резкое обострение: обе стороны вот уже некоторое время обмениваются ударами, и сообщения о потерях поступают как с одной, так и с другой. Тем временем, Белый дом заявляет, что зять президента Джаред Кушнер ведёт над планом урегулирования — но многие опасаются, что его методов будет недостаточно.



Начнём с Израиля, откуда следит за ситуацией наш корреспондент Орен Либерман, который находится неподалёку от границы с Газой. Орен, нам известно, что в результате последних ракетных ударов со стороны Газы погиб один человек. Но чем эти удары обусловлены?



ОРЕН ЛИБЕРМАН, корреспондент CNN: Джордж, Натали, большую часть последних суток мы оставались рядом с границей между Израилем и Газой — она проходит за моей спиной, — и на протяжении этого времени, если оставаться здесь десять-пятнадцать минут, можно было увидеть либо ракетный залп из Газы, либо противоракеты израильской системы ПРО «Железный купол», либо же авиаудар Израиля. Сейчас впервые наступил момент — это произошло час или полтора тому назад, — когда я могу впервые за минувшие сутки, стоя здесь, могу заявить, что столкновения стихли. Вопрос, разумеется, в том, стихли ли они потому, что вскоре будет объявлено о возобновлении перемирия, или же речь идёт о временном прекращении столкновений, и нам придётся побыть здесь ещё какое-то время и понаблюдать за ракетными и авиационными ударами. Ответ на этот вопрос вскоре появится.



Как сообщают вооруженные силы Израиля, на настоящий момент из Газы по Израилю было выпущено более 430 ракет — как малого радиуса действия, так и более мощных, направленных, в том числе, на города Беэр-Шева и Ашдод, крупнейшие населённые пункты на юге Израиля. В результате ракетных ударов за минувшую ночь погиб один 50-летний мужчина в городе Ашкелон, располагающемся чуть к северу от Газы. Он стал первым израильтянином, погибшим от ракетных обстрелов из Газы с момента окончания войны 2014 годы, а также — что важно отметить — вторым человеком убитым ракетой из Газы за тот же период: в ноябре, во время других столкновений, в Ашкелоне был убит палестинец.



Тем временем, Израиль продолжает осуществлять целую серию авиаударов по различным целям и уже успел поразить внутри Газы 200 целей, которые, как утверждает израильская сторона, были связаны с ХАМАС и палестинскими исламистами. В ходе этих авиаударов, по данным палестинского министерства здравоохранения, были убиты шесть человек, в том числе — годовалая девочка и её беременная мать. Израиль отрицает причастность к смерти матери и ребёнка, утверждая, что они погибли в результате взрыва неисправной ракеты ХАМАС.



Что будет происходить дальше, нам только предстоит увидеть. Столкновения мы видели, и они несомненно обострились, перейдя от малых целей, по которым ударяли ракеты малой дальности, до более мощных ракет из Газы и ударов по более крупным целям со стороны Израиля. Израильские вооружённые силы только что заявили, что нанесли удар по домам и жилищам боевиков, отметив, что из этих зданий осуществлялись боевые действия. Это — обострение уже с израильской стороны.



А мы будем наблюдать, как будет развиваться ситуация сегодня. Суббота стала для пограничного региона очень неспокойным днём — посмотрим, продолжится ли это сегодня, или же усилия Египта и ООН по восстановлению перемирия всё же станут успешными.



Дата выхода в эфир 05 мая 2019 года.