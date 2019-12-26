Hill: США намерены противодействовать России и Турции с помощью своих средиземноморских союзников

Популярное
-
Mainichi: спор по Курилам можно было бы решить ещё с Горбачёвым, но СССР распался Mainichi Shimbun
-
Bloomberg: Турция отказывается менять C-400 на Patriot Bloomberg
-
«Плохой Санта» — Le Monde записала Пэр Ноэля в злостные нарушители французских законов Le Monde
-
Daily Telegraph: британским спецслужбам разрешили убивать — но только в «интересах общества» Daily Telegraph
-
Junge Welt: на случай войны НАТО «отрепетирует» наступление на Россию junge Welt
-
Fox News: американские демократы презирают христиан и удивляются, что те предпочитают Трампа Fox News
-
Nordwest-Zeitung: Столтенберг признал необходимость интенсивного диалога с Россией Nordwest-Zeitung
-
CNN: Boeing в кризисе — генерального директора отправили в отставку CNN
INFOX.SG
-
Хоккеист Замула о матче с Чехией: было много тупых удалений, которые нас сегодня подвели
Защитник сборной России Егор Замула прокомментировал поражение от национальной команды Чехии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
-
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области
Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
-
В Ставропольском крае локализовали очаг заболевания сибирской язвой
В ставропольском селе Подлужном локализовали очаг заболевания сибирской язвой, сообщает pobeda26.ru.
-
Хоккеист Подколзин заявил, что сборная Чехии ничем не удивила в матче на МЧМ
Нападающий сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение от национальной команды Чехии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
-
Петербург получит федеральные субсидии на проекты в образовательной сфере
Санкт-Петербург получит федеральные субсидии на проекты в образовательной сфере, сообщает Newinform.
-
Заславский назвал Волчек примером мужества в профессии
Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя «Современника», народной артистки СССР Галины Волчек.
-
В Подмосковье запустили акцию «Читай без остановок»
В Московской области запустили акцию «Читай без остановок», сообщает телеканал «360».
-
Гиря занимает третье место после четырёх туров ЧМ по рапиду
Россиянка Ольга Гиря занимает третье место по итогам четырёх стартовых туров чемпионата мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид.
-
Задержаны трое подозреваемых в избиении силовиков возле кафе в Самаре
Трое мужчин задержаны по подозрению в избиении трёх сотрудников правоохранительных органов в ходе конфликта возле кафе в Самарской области. Об этом сообщило областное управление СК.
-
В «Опоре России» прокомментировали итоги Госсовета по вопросам АПК
Президент «Опоры России» Александр Калинин прокомментировал итоги заседания Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса. Об этом сообщает «Газета.Ru».
-
Басилашвили назвал смерть Волчек трагедией
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с RT прокомментировал смерть художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, назвав уход коллеги из жизни страшным событием.
-
Археологи обнаружили 55-метровый дворец майя в Мексике
В археологической зоне Кулуба в штате Юкатан в Мексике обнаружен 55-метровый дворец цивилизации майя.
-
Варшавер назвал Волчек уникальным человеком и великим мастером
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал RT сообщение о смерти художественного руководителя «Современника», народной артистки СССР Галины Волчек.
-
В ДТП с автобусом под Липецком пострадали граждане Грузии
Все пострадавшие в результате ДТП с автобусом в Липецкой области имеют гражданство Грузии. Об этом сообщил глава Становлянского района, на территории которого произошла авария, Сергей Никитин.
-
Немоляева назвала горем целого поколения смерть Волчек
Актриса Светлана Немоляева в беседе с RT выразила соболезнования в связи со смертью художественного руководителя «Современника», народной артистки СССР Галины Волчек.
-
«Челси» на своём поле проиграл «Саутгемптону» в матче АПЛ
Лондонский «Челси» потерпел поражение от «Саутгемптона» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
-
Минэнерго внесло в правительство проект энергостратегии до 2035 года
Минэнерго России внесло в правительство проект энергостратегии до 2035 года, сообщает РИА Новости.
-
Вдоль побережья Крыма и Краснодарского края могут запустить круиз
Вдоль черноморского побережья Крыма и Краснодарского края могут запустить круиз. Такую возможность рассматривают китайские инвесторы. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на председателя комитета Госсовета по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.
-
«Арсенал» не сумел обыграть «Борнмут» в первом матче под руководством Артеты
«Борнмут» и лондонский «Арсенал» сыграли вничью в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
-
В Кемеровской области завели дело по факту оставления трёхмесячного ребёнка на обочине
В Кемеровской области завели уголовное дело по факту оставления трёхмесячного ребёнка на обочине, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
-
Умерла Галина Волчек
Художественный руководитель «Современника», народная артистка СССР Галина Волчек умерла на 87-м году жизни.
-
Эксперт считает, что «Манчестер Сити» победит «Вулверхэмптон» с разницей в несколько голов
Футбольный эксперт Илья Казаков поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Манчестер Сити».
-
В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека
В ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который ехал из Москвы в Тбилиси, погибли два человека.
-
Урманов считает, что Медведевой удастся адаптироваться к новым конькам перед стартом на ЧР
Тренер по фигурному катанию Алексей Урманов высказал мнение о ситуации с вынужденной заменой коньков Евгении Медведевой перед стартом чемпионата России.
-
Хоккеисты сборной России проиграли Чехии в стартовом матче на МЧМ-2020
Мужская сборная России потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
-
СМИ: Помпео в январе посетит Белоруссию
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Белоруссию с официальным визитом в январе 2020 года.
-
Каждый четвёртый россиянин сталкивался с мошенничеством при онлайн-покупках
Каждый четвёртый российский интернет-пользователь сталкивался с мошенничеством при онлайн-шопинге, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование антивирусной компании ESET.
-
Денис Мацуев представит программу «Чайковский-гала» 13 января в Москве
Народный артист России Денис Мацуев представит программу «Чайковский-гала» 13 января в Москве, сообщает газета «Дни.ру».
-
Рейсовый автобус опрокинулся в Липецкой области
Рейсовый автобус опрокинулся в Липецкой области, в результате ДТП есть пострадавшие, сообщает МЧС.
-
В Таллине открыли памятник советским воинам-освободителям
Торжественное открытие памятника советским воинам-освободителям, военнопленным и жертвам фашистского террора состоялось в Таллине, сообщило посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook.
-
Эксперты назвали фаворита матча АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль»
Эксперты назвали фаворита предстоящего матча 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестер Сити» и «Ливерпулем».
-
Хоккеист Зайцев обжалует решение суда по опеке над детьми
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев намерен обжаловать решение Кунцевского районного суда Москвы по опеке над его детьми.
-
В Саратовской области проводят проверку по факту гибели шестилетнего ребёнка при пожаре
В Петровском районе проводят проверку по факту гибели шестилетнего ребёнка при пожаре, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на СУ СК России по Саратовской области.
-
Путин провёл разговор с Нетаньяху по телефону
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
-
В Москве заявили о росте интереса к прямым городским торгам по недвижимости
В Москве рассказали о росте интереса к прямым городским торгам по недвижимости. С начала 2019 года число участников достигло 28 тыс., тогда как за весь 2018-й показатель не превысил 25 тыс. человек. Об этом сообщает НСН.
-
Суд определил опекуном детей хоккеиста «Оттавы» Зайцева его бывшую супругу
Кунцевский районный суд Москвы назначил бывшую жену защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргариту Готовцеву опекуном их совместных детей.
-
Замглавы Минобороны России встретился с послом Индии
Замглавы российского Минобороны генерал-полковник Александр Фомин провёл встречу с послом Индии в России Балой Венкатешем Вармой.
-
Путин и премьер-министр Италии провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время телефонного разговора затронули темы кризиса в Ливии и обстановку в Сирии. Российский лидер также проинформировал итальянского политика об итогах саммита, который прошёл в Париже 9 декабря.
-
Предприниматели Оренбургской области заработали $22 млн на экспорте
Предприниматели Оренбургской области заработали $22 млн за счёт экспорта в 2019 году, сообщает RIA56.
-
Бестемьянова считает, что Медведевой будет сложно выступать на ЧР в новых коньках
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказала мнение о ситуации с вынужденной заменой коньков Евгении Медведевой перед стартом чемпионата России.
-
Эксперт оценил сообщения о правильной зарядке смартфонов
Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил сообщения о том, что зарядка смартфона в течение ночи может привести к сокращению срока службы батареи, особенно если это происходит постоянно.
-
Эксперты назвали самые популярные костюмы для детских новогодних утренников в России
Эксперты рассказали о самых популярных костюмах для детских новогодних утренников в России в 2019 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито».
-
В Ленобласти завели дело по факту падения ребёнка со второго этажа в ТЦ
В посёлке Рощино завели уголовное дело по факту падения ребёнка со второго этажа в торговом центре, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт СУ СК России по Ленинградской области.
-
Колокольцев наградил полицейских, спасших людей при пожаре в Подмосковье
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил полицейских, спасших людей при пожаре в Московской области, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
-
Неизвестные сожгли крест на могиле Децла
Неизвестные сожгли крест на могиле музыканта Кирилла Толмацкого (Децла). Об этом сообщила мать рэпера Ирина Толмацкая.
-
Матвиенко не исключила жёсткого ответа на действия Таллина по Sputnik
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.
-
Первый двухэтажный поезд отправился из Симферополя в Москву
Первый двухэтажный поезд, который прибыл в Симферополь из Москвы по Крымскому мосту, отправился в обратный рейс, сообщает ТАСС.
-
Фёдор Емельяненко о своём брате: для меня Александр мёртв
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату Александру Емельяненко, также выступающему в ММА.
-
В Североморске на детском утреннике умер исполнитель роли Деда Мороза
Мужчина, исполнявший роль Деда Мороза на утреннике в детском саду, скончался во время представления в Североморске.
-
Тарасова и Морозов довольны своим прокатом короткой программы на чемпионате России
Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали свою победу в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.