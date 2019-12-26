Hill: США намерены противодействовать России и Турции с помощью своих средиземноморских союзников

Конгресс США недавно одобрил меры по инвестированию средств и усилий в Средиземноморский регион, пишет The Hill. Таким образом Вашингтон собирается привлечь таких своих союзников, как Греция, Израиль и Кипр, к противодействию Турции и России, говорится в статье.

Конгресс США, пытаясь противодействовать Турции и России, инвестирует в новые усилия в Средиземноморском регионе, чтобы поддержать таких союзников Вашингтона, как Израиль, Греция и Кипр, пишет The Hill.

Американские законодатели недавно приняли законопроект в рамках пакета расходов на сумму $1,4 трлн, который делает США ключевым игроком на рынке природного газа в регионе посредством партнёрства в сфере безопасности и энергетики со странами Восточного Средиземноморья.

Эти меры предусматривают укрепление связей с Грецией и снятие действовавшего несколько десятилетий эмбарго на поставку вооружений Кипру. Таким образом США подтверждают взятые на себя обязательства перед этими странами и предоставляют своим союзникам возможность держать региональные амбиции Турции в узде.

«Снимая американское эмбарго на поставку вооружений Кипру и расширяя предоставление Греции необходимой иностранной военной помощи, этот законопроект демонстрирует комплексный подход к стабильности наших ключевых партнёров в регионе», — заявил сенатор-республиканец Марко Рубио, один из авторов этого документа.

Помимо создания новых возможностей для расширения сотрудничества между Израилем и его арабскими соседями, этот законопроект также стимулирует экономическое развитие и усиливает конкуренцию в энергетическом секторе Европы в ущерб России, пишет The Hill.



Как напоминает издание, обнаруженные за последние десятилетия крупные месторождения природного газа в акваториях Кипра, Египта и Израиля изменили динамику развития этого временами взрывоопасного региона.