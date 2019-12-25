Bloomberg: Турция отказывается менять C-400 на Patriot

Турция продолжает противостоять давлению со стороны США и не собирается отказываться от российской системы противоракетной обороны C-400. Как пишет Bloomberg, Анкара не боится санкций со стороны Америки и не соглашается заменить C-400 на американскую систему.

Турция продолжает упорствовать в своём решении не отказываться от новой противоракетной обороны российского производства. Как пишет Bloomberg, в Анкаре заявляют, что не склонятся перед разрушительными санкциями США и не согласятся заменить C-400 на американскую систему.

«Они сказали, что не продадут нам «патриоты», пока мы не избавимся от С-400. Чтобы мы согласились на такое предварительное условие — исключено», — заявил пресс-секретарь президента Эрдогана Ибрагим Калин.

Как пишет издание, Турция, обладательница вторых по величине вооружённых сил в НАТО, отрицает, что отдаляется от альянса, но её ссора с США из-за приобретения российских С-400 лишь усугубляется. Конгресс настаивает на введении санкций против Анкары вопреки возражениям президента Дональда Трампа, который считает, что этот шаг чреват сближением Турции с Москвой.

«В конгрессе взяли верх иррациональные антитурецкие настроения, и это совсем нехорошо для турецко-американских отношений. Они должны знать, что язык ультиматумов подтолкнёт Турцию именно туда, куда они не хотят», — добавил Калин.

Турция планирует приобрести вторую батарею С-400 и заключить соглашение с Москвой о совместной разработке, чтобы получить возможность наладить собственное производство сложных баллистических ракет.

Дональд Трамп до сих пор воздерживался от применения закона, который даёт президенту США право вводить санкции в отношении всякой страны, совершившей значительные закупки оружия у России. Однако сенатский комитет недавно одобрил законопроект, который обеспечит соблюдение законодательства и грозит заморозить турецкие активы в США, ограничить визы и урезать доступ к займам.