Fox News: иракские власти осудили ракетный удар по посольству США в Багдаде

По посольству США в Багдаде нанесён ракетный удар, в результате которого был повреждён ресторан диппредставительства, пишет Fox News. По имеющейся информации, пострадавших нет. При этом иракские власти осудили случившееся, заявив о том, что они придерживаются обязательства «защищать все дипломатические миссии».
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному удару, в результате одна из ракет попала в здание ресторана дипмиссии, сообщает Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника. Как отмечается в статье, информации о погибших и раненых не поступало.
Иракский премьер Адель Абдул-Махди осудил ракетный удар по американскому диппредставительству. В своём заявлении он подчеркнул, что Ирак придерживается своего обязательства «защищать все дипломатические миссии».
Бывший вице-премьер Ирака Хошияр Зибари возложил вину за случившееся на «необузданных ополченцев».
«Необузданные ополченцы сегодня вечером вновь принялись за своё, — написал он в Twitter. — Пять ракет были выпущены по «зелёной зоне» Багдада и по территории американского посольства. Более точный удар, но пострадавших нет».
В другом твите он написал, что в результате ракетного удара был повреждён ресторан посольства, который впоследствии загорелся.
«Это очень опасная игра со стороны неконтролируемых фракций Сил народной мобилизации, которые обостряют напряжённую ситуацию. Это должно прекратиться», — подчеркнул Зибари.
Между тем в Госдепартаменте США отметили, что продолжают сохранять бдительность.
«Ситуация с безопасностью остаётся напряжённой и поддерживаемые Ираном вооружённые группировки остаются угрозой. Поэтому мы продолжаем сохранять бдительность», — заявил Fox News представитель Госдепа США.
Согласно заявлению объединённого командования специальных операций США, пять ракет «Катюша» упали на берег реки в «зелёной зоне», причём никаких пострадавших и серьёзных повреждений не было.
Как отмечает Fox News, ракетный удар по посольству США был нанесён на фоне уличных антиправительственных протестов в Багдаде, для разгона которых силовики применили не только слезоточивый газ, но и боевые патроны.
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