Fox News: иракские власти осудили ракетный удар по посольству США в Багдаде

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному удару, в результате одна из ракет попала в здание ресторана дипмиссии, сообщает Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника. Как отмечается в статье, информации о погибших и раненых не поступало.

Иракский премьер Адель Абдул-Махди осудил ракетный удар по американскому диппредставительству. В своём заявлении он подчеркнул, что Ирак придерживается своего обязательства «защищать все дипломатические миссии».

Бывший вице-премьер Ирака Хошияр Зибари возложил вину за случившееся на «необузданных ополченцев».

«Необузданные ополченцы сегодня вечером вновь принялись за своё, — написал он в Twitter. — Пять ракет были выпущены по «зелёной зоне» Багдада и по территории американского посольства. Более точный удар, но пострадавших нет».

В другом твите он написал, что в результате ракетного удара был повреждён ресторан посольства, который впоследствии загорелся.

«Это очень опасная игра со стороны неконтролируемых фракций Сил народной мобилизации, которые обостряют напряжённую ситуацию. Это должно прекратиться», — подчеркнул Зибари.

Между тем в Госдепартаменте США отметили, что продолжают сохранять бдительность.

«Ситуация с безопасностью остаётся напряжённой и поддерживаемые Ираном вооружённые группировки остаются угрозой. Поэтому мы продолжаем сохранять бдительность», — заявил Fox News представитель Госдепа США.

Согласно заявлению объединённого командования специальных операций США, пять ракет «Катюша» упали на берег реки в «зелёной зоне», причём никаких пострадавших и серьёзных повреждений не было.

Как отмечает Fox News, ракетный удар по посольству США был нанесён на фоне уличных антиправительственных протестов в Багдаде, для разгона которых силовики применили не только слезоточивый газ, но и боевые патроны.