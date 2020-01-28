WSJ: НАТО ответит на призыв Трампа увеличением военного присутствия в Ираке

НАТО планирует увеличить количество военных советников и инструкторов в Ираке, причём сделано это будет за счёт сил возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ, пишет The Wall Street Journal. Страны — члены альянса таким образом отреагируют на призыв Дональда Трампа к большей активности блока на Ближнем Востоке.
НАТО собирается увеличить военный контингент миссии в Ираке за счёт переброски сил коалиции, борющейся с ИГ*, пишет The Wall Street Journal. Это предложение поступило после призывов Трампа к союзникам активнее действовать на Ближнем Востоке.
Как напоминает издание, силы возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ в настоящее время находятся вне структур НАТО.
Страны — члены альянса, в частности, намерены увеличить количество инструкторов и военных советников в Ираке. Это предложение уже получило широкую поддержку государств, входящих в НАТО. По словам дипломатов, главы оборонных ведомств Североатлантического альянса могут одобрить этот шаг в рамках запланированной на следующий месяц встречи.
Дональд Трамп озвучил это предложение ранее в этом месяце в ходе телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Для последнего и других официальных лиц военного блока эта инициатива стала неожиданностью, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
«Это не особо изменит ситуацию на месте событий», — прокомментировал этот шаг один из европейских дипломатов, работающих в НАТО, который назвал эту идею «упорядочиванием» и «ребрендингом».
Как отмечает издание, Трамп в последние годы неоднократно критиковал альянс. При этом страны — члены блока продолжают работать над тем, чтобы удовлетворить требования главы Белого дома к большей активности.
Между тем попытки умиротворить Трампа раздражают некоторых официальных лиц Европы. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в конце прошлого года, что НАТО переживает «смерть мозга», потому что США не консультируются со своими близкими союзниками по поводу стратегических решений.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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