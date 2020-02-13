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Military Times: американские военные убили сирийского подростка во время конфликта с местными жителями

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На северо-востоке Сирии произошёл конфликт между местными жителями и военнослужащими США. Для разгона недовольных американцы использовали силу, в результате чего погиб 14-летний сириец, ещё один человек получил ранение, сообщает Military Times.
Military Times: американские военные убили сирийского подростка во время конфликта с местными жителями
Reuters

На северо-востоке Сирии сторонники правительства попытались преградить путь войскам США, которые следовали через армейский блокпост. Американцы использовали силу для разгона толпы, в результате чего один сириец погиб, ещё один получил ранение, сообщает Military Times.

По данным сирийских СМИ и активистов, погибшим был 14-летний мирный житель деревни, расположенной к северо-востоку от города Камышлы. Он находился в группе, которая собралась возле блокпоста во время продвижения американской автоколонны.
 
На видео, опубликованном новостным агентством SANA, можно увидеть, как «разгневанные мужчины» стреляют из малокалиберного оружия по нескольким американским бронемашинам. Некоторые сирийцы обкидывают колонну камнями и обливают технику грязью из ведра.
 
 
Во время этого «одного из худших случаев насилия» над американскими войсками, дислоцированными в северо-восточной Сирии, на одном из транспортных средств случилось небольшое возгорание. По-видимому, в него была брошена «зажигательная бомба», рассуждает издание.
 
Судя по другим видео, ещё один американский автомобиль застрял в грязи, видимо, свернув в кювет, а у третьего оказалось спущенным колесо. В одном из роликов местный житель подходит к американским военным и выкрикивает: «Что вы хотите от нашей страны? Что вам здесь надо?» Солдат велит кричащему человеку «отступить».
 
Представители ВС США заявили, что войска подверглись обстрелу, поэтому они начали вести ответный огонь в целях самообороны. Расследование происшествия продолжается, отмечает Military Times.
 
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