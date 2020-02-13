Military Times: американские военные убили сирийского подростка во время конфликта с местными жителями

На северо-востоке Сирии произошёл конфликт между местными жителями и военнослужащими США. Для разгона недовольных американцы использовали силу, в результате чего погиб 14-летний сириец, ещё один человек получил ранение, сообщает Military Times.
На северо-востоке Сирии сторонники правительства попытались преградить путь войскам США, которые следовали через армейский блокпост. Американцы использовали силу для разгона толпы, в результате чего один сириец погиб, ещё один получил ранение, сообщает Military Times.
По данным сирийских СМИ и активистов, погибшим был 14-летний мирный житель деревни, расположенной к северо-востоку от города Камышлы. Он находился в группе, которая собралась возле блокпоста во время продвижения американской автоколонны.
На видео, опубликованном новостным агентством SANA, можно увидеть, как «разгневанные мужчины» стреляют из малокалиберного оружия по нескольким американским бронемашинам. Некоторые сирийцы обкидывают колонну камнями и обливают технику грязью из ведра.
Locals opning fire at US military vehciles in Khirbat Amo in northern al-Hasakah today. Earlier US forces hadkilled a 14 year old teenager from the town. pic.twitter.com/fTA5NxrCMr
Во время этого «одного из худших случаев насилия» над американскими войсками, дислоцированными в северо-восточной Сирии, на одном из транспортных средств случилось небольшое возгорание. По-видимому, в него была брошена «зажигательная бомба», рассуждает издание.
Судя по другим видео, ещё один американский автомобиль застрял в грязи, видимо, свернув в кювет, а у третьего оказалось спущенным колесо. В одном из роликов местный житель подходит к американским военным и выкрикивает: «Что вы хотите от нашей страны? Что вам здесь надо?» Солдат велит кричащему человеку «отступить».
Представители ВС США заявили, что войска подверглись обстрелу, поэтому они начали вести ответный огонь в целях самообороны. Расследование происшествия продолжается, отмечает Military Times.
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал слова бывшего чемпиона ACA в лёгком весе Эдуарда Вартаняна о том, что UFC временно приостановил подписание контрактов с российскими легковесами.
Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в беседе с Интерфакс-Украина рассказал, что у депутатов Верховной рады есть возможность поехать учиться в США в свободное от работы время.
Председатель временной комиссии Совфеда по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, зампредседателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов рассказал о состоянии эвакуированных из Ухани россиян, которые в настоящее время находятся в карантине в Тюменской области.
Законопроект о признании утратившей силу статьи Уголовного кодекса о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, внесён в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» провели учения по прикрытию аэродромов Черноморского флота от нападения малогабаритных низколетящих объектов условного противника.
В Ивановском зале в Москве 27 февраля начнёт работу выставка «Городская феерия. Выставка русского плаката конца XIX — начала XX века». Посетителям покажут более 200 плакатов, упаковку и прейскуранты, выпускавшиеся в России до 1917 года.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей в качестве оклада, надбавок за выполнение связанных с риском для жизни задач и за работу со сведениями, представляющими гостайну.
В департаменте дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска заявили, что в 2020 году на всех дорогах Томска появится дорожная разметка из термопластика с вкраплением стеклянных шариков, создающих светоотражающий эффект.