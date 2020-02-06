Die Zeit: сирийские ПВО отразили воздушный удар Израиля по Дамаску

Минувшей ночью израильская армия совершила ракетный удар по военным объектам близ Дамаска, сообщает Die Zeit со ссылкой на данные сирийских СМИ. Отмечается, что большая часть ракет была перехвачена сирийскими ПВО.

Сразу несколько израильских ракет было перехвачено в небе над Дамаском прошлой ночью, пишет Die Zeit, ссылаясь на данные сирийских СМИ. Сообщается, что сирийские ПВО отреагировали на «израильскую атаку» в западной части столицы Сирии.

Несколько ракет было выпущено по сирийским правительственным войскам, расквартированным неподалёку от Дамаска. Среди целей был также военный аэродром Меззе. Ракетный удар был нанесён со стороны Голанских высот. Согласно информации сирийского информагентства Sana, большая часть ракет была сбита средствами ПВО. Данных о пострадавших пока не поступало.

Как напоминает Die Zeit, с момента начала сирийской гражданской войны израильская армия осуществила сотни воздушных атак против сирийских правительственных войск и их союзников.

В этот четверг Совбез ООН собирается обсудить положение в Сирии, отмечает издание. Причиной внеочередного заседания стали недавние столкновения между сирийскими и турецкими войсками на северо-западе страны.