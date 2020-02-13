Обозреватель Bloomberg: Россия больше всего потеряет от модернизации ядерного арсенала США

Новый ядерный бюджет президента США Дональда Трампа — это плохая новость для России, пишет обозреватель Bloomberg Эли Лэйк.

С тех пор как глава Белого дома начал своё президентское правление, демократы называли его то примирителем Путина, а то и пешкой российского президента. По крайней мере, своей риторикой, от его ленивой лести в адрес Путина в Хельсинки до его публичных высказываний о союзниках по НАТО, Трамп давал им повод для подобных заявлений.

Тем не менее администрация Трампа проводила внешнюю политику, которая шла вразрез с интересами Путина. Тут и принятые в 2017-м и 2018 году решения нанести удар по «клиенту России в Сирии», и кампания Госдепа США, нацеленная на то, чтобы убедить союзников Вашингтона признать Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Кроме того, политика Трампа также во многом мешала Москве достичь её целей, а не помогала ей.

И оборонный бюджет Трампа на 2021 год лишь усиливает политику воинственного настроя по отношению к России, считает автор. Так, новый бюджет предусматривает выделение $28,9 млрд Пентагону на модернизацию систем доставки ядерного оружия (ЯО) и $19,8 млрд Национальному управлению по ядерной безопасности на модернизацию ядерного арсенала страны.

Верно, что на протяжении более чем десяти лет модернизация ядерных сил была забытым приоритетом. В исследовании, проведённом в 2017 году Бюджетным управлением конгресса, был изложен ряд сценариев по выделению средств на замену элементов трёх основных систем доставки ядерного оружия (ракет, бомбардировщиков и подводных лодок), многие из которых были разработаны и изготовлены десятилетия назад. По оценкам, к 2046 году расходы на запланированную модернизацию должны составить $400 млрд.

Также верно и то, что ядерный щит Америки сдерживает Китай и Россию и убеждает союзников не проводить свои собственные программы по созданию ЯО.

Тем не менее больше всего от восстановленного американского ядерного арсенала может потерять Россия. Для начала обновлённые средства ядерного сдерживания США могут вынудить Москву пересмотреть некоторые из её военных доктрин. С 2000 года российские стратеги выдвинули идею о возможности ограниченного ядерного удара по противнику для сдерживания неядерного ответа со стороны Америки и её союзников по НАТО, утверждается в статье.

Это изменение в военной доктрине Москвы, иногда именуемое «Эскалацией ради деэскалации», было одной из причин к пересмотру ядерного подхода Америки в 2018 году. Именно тогда поступила рекомендация разработать тактическое ЯО, такое как ядерная крылатая ракета, с целью внести некую путаницу в расчёты Путина на случай возможного конфликта с США или их союзниками.

Кроме того, по мнению автора, Россия также проигрывает США из-за потенциальной стоимости гонки вооружений. Несмотря на долговые и бюджетные ограничения Америки, у Вашингтона экономика гораздо мощнее, чем у слабеющей России. Как продемонстрировала администрация Рейгана в противостоянии с более могущественным Советским Союзом, у Вашингтона есть возможность превзойти Москву по расходам, когда дело касается стратегического оружия.

Наконец, в отличие от инициативы администрации Барака Обамы по контролю над вооружениями, приверженность ядерной модернизации чётко сигнализирует о том, что сдерживание продолжает действовать. Ведь исторически сложилось так, что русские использовали возможность заключения сделок по контролю над ядерными вооружениями, чтобы обмануть Америку, пока та сокращала свой арсенал, утверждает обозреватель Bloomberg Эли Лэйк.