Обозреватель Bloomberg: Россия больше всего потеряет от модернизации ядерного арсенала США

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МИД Израиля приостановил контакты с Управлением по правам человека ООН
Глава МИД Израиля Исраэль Кац дал сотрудникам ведомства распоряжение заморозить контакты с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека из-за публикации доклада организации о предприятиях, чей бизнес связан с еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана.
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В США заявили о соперничестве с Россией и Китаем в Африке
Командующий Сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье заявил, что Вашингтон придаёт особое значение соперничеству с Россией и Китаем в Африке.
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Совбез ООН принял итоги берлинской конференции по Ливии
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, утверждающую итоги берлинской конференции по Ливии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа.
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Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
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Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
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Швед: Брайант добился всего своим трудом
Защитник «Химок» Алексей Швед отдал должное трудолюбию легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолёта.
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Мостовой — о возможной натурализации Мурило: подобные заявления начинают не нравиться
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой скептически относится к возможности натурализации игрока московского «Локомотива» Мурило Серкейры.
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Назван срок начала тестирования вакцины от коронавируса на людях
Первые вакцины против нового типа коронавируса будут тестировать на людях через три-четыре месяца, сообщила исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.
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Ковалёв намерен сменить весовую категорию
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв намерен подняться на одну весовую категорию выше и попробовать свои силы в крузервейте.
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Загитова: хочу выучиться на тренера и воспитывать новых чемпионов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, в какой вуз планирует поступать и на какую специальность.
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Лидер фракции Зеленского извинился за слова о подаче воды в Крым
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на «большое преимущество» в переговорах по Донбассу.
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Урманов предположил, что Столбова несвоевременно завершила карьеру
Чемпион Олимпиады-1994 Алексей Урманов считает, что решение российской фигуристки Ксении Столбовой завершить карьеру назревало определённое время и должно было быть принято раньше.
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Траньков заявил, что не удивлён решением Столбовой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал решение победительницы Игр-2014 в парном фигурном катании Ксении Столбовой завершить профессиональную карьеру.
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В Госдуме оценили идею о вычете отлучек на перекуры из рабочего времени
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов оценил инициативу испанской компании, ставшей вычитать из рабочего времени сотрудников их отлучки на перекуры.
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«Росатом» продолжает работу над созданием ядерного центра в Боливии
«Росатом» продолжает работу над проектом сооружения Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Боливии, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя госкорпорации.
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Источник: Кокорин встретился с руководством «Сочи» и близок к переходу
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин может уйти в аренду в «Сочи» в ближайшее время.
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В Лондоне подтверждён первый случай заражения новым коронавирусом
В Лондоне подтверждён первый случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Sky News.
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Косторная рассказала, кем хочет стать после завершения карьеры
Чемпионка Европы в одиночном женском катании Алёна Косторная заявила, что хотела бы стать нейрохирургом.
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Медведев уступил Поспишилу на турнире АТР в Роттердаме
В матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме россиянин Даниил Медведев уступил представителю Канады Вашеку Поспишилу.
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Шахта под Мурманском в ближайшее время возобновит работу после пожара
Шахта в Кировске Мурманской области, на которой 12 февраля произошёл пожар, в ближайшее время возобновит работу, пострадавших нет.
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В Петербурге продлили программу материнского капитала за третьего ребёнка
В Санкт-Петербурге продлили региональную программу материнского капитала за третьего ребёнка. Соответствующее решение приняли депутаты городского парламента.
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В заксобрании Петербурга оценили готовность города к переезду корпораций
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв оценил готовность города к переезду корпораций.
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Хачанов уступил Эвансу во втором круге турнира АТР в Роттердаме
Россиянин Карен Хачанов проиграл британцу Даниэлю Эвансу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в голландском Роттердаме.
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В Ставропольском крае начали вручать медали ветеранам в честь 75-летия Победы
В Ставропольском крае начали вручать юбилейные медали ветеранам в честь 75-летия Победы.
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Преследуемый в Латвии профессор Гапоненко считает, что его могут приговорить к 17 годам тюрьмы
Правозащитник, профессор Александр Гапоненко, преследуемый в Латвии за противодействие фальсификации истории о Великой Отечественной войне, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высоко оценил вероятность того, что его приговорят к 17 годам тюремного заключения.
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ПСЖ разгромил «Дижон» и вышел в полуфинал Кубка Франции
В матче 1/4 финала Кубка Франции по футболу ПСЖ одержал крупную победу над «Дижоном».
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Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
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Загитова рассказала, с кем хотела бы сняться в одной рекламе
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что хотела бы познакомиться и сняться в одном рекламном ролике с американской певицей Селеной Гомес.
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Нетаньяху обвинил ООН в попытках очернить Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал публикацию доклада ООН о предприятиях, чей бизнес связан с еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана, заявив, что это является попыткой очернить Израиль.
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Косторная: Тутберидзе требовательна сначала к себе, а потом уже к нам
Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о характере своей наставницы Этери Тутберидзе.
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ВОЗ отправила маски, перчатки и халаты в 18 стран мира
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в 18 стран маски, перчатки и халаты.
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Абдуллаев стал серебряным призёром ЧЕ по греко-римской борьбе
Россиянин Назир Абдуллаев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который проходит в Риме.
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НАТО возобновит работу тренировочной миссии в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран — членов альянса приняли решение о возобновлении работы тренировочной миссии в Ираке.
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Брызгалов признался, что восхищён игрой вратаря «Рейнджерс» Шестёркина
Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов поделился мнением о выступлениях вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.
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Пропавший во время пожара на шахте в Заполярье рабочий найден живым
Пропавший при пожаре на шахте в Кировске Мурманской области горнорабочий найден живым.
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Трусова назвала Медведеву примером трудолюбия
Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что для неё примером трудолюбия является её коллега Евгения Медведева.
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Сыровар Олег Сирота назвал шаги для развития бизнеса в России
Сыровар Олег Сирота в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что, по его мнению, необходимо делать для развития бизнеса в стране.
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Трусова заявила о намерении выиграть Олимпиаду
Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что планирует выиграть Олимпийские игры и освоить все четверные прыжки.
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Российский парусник «Крузенштерн» прибыл в самый южный город Земли
Российский парусник «Крузенштерн», который совершает трансатлантическое плавание, зашёл в порт аргентинского города Ушуайя, самого южного города Земли.
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Константинова будет тренироваться в академии Плющенко
Российская фигуристка Станислава Константинова определилась с новым тренером.
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Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте в Мурманской области, одного рабочего ищут.
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Адвокат: экс-главе управления ФСИН оставалось жить год из-за рака
Покончившему с собой в Чертановском суде Москвы экс-начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову из-за рака оставалось жить не более года.
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Комитет Госдумы отклонил поправку о втором названии Совфеда
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил поправку о закреплении в Конституции термина «сенат» как второго названия Совета Федерации.
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Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге
Россиянка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.
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Во фракции Зеленского рассказали о его хронической усталости
Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что у украинского президента Владимира Зеленского проявляется хроническая усталость.
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Орлов предположил, что Кокорин не поехал в «Сочи» из-за отсутствия нового контракта с «Зенитом»
Известный комментатор Геннадий Орлов выразил предположение, почему форвард «Зенита» Александр Кокорин отказался ехать в аренду в ФК «Сочи».
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Эксперты рассказали о социально-экономическом развитии районов и округов Ставрополья
Специалисты аналитического центра «Рейтинг.Победа26» рассказали о социально-экономическом развитии районов и округов Ставропольского края.
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В Москве прошёл финал конкурса художественной самодеятельности, приуроченного к 75-летию Победы
В здании управления Федерального казначейства по Москве прошёл финал конкурса художественной самодеятельности, приуроченного к 75-летию Победы.
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Морпехи Каспийской флотилии начали ротные тактические учения
Морские пехотинцы Каспийской флотилии начали ротные тактические учения в Дагестане.
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Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.