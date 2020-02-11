New York Times: бывшие дипломаты призывают США и Россию продлить СНВ-III

На фоне роста международной напряжённости и ускоряющейся гонки вооружений Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США (1997—2001), и Игорь Иванов, бывший министр иностранных дел России (1998—2004), обратились со страниц The New York Times с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), действие которого истекает в следующем году. По словам дипломатов, для предотвращения ядерного конфликта крайне важно восстановить дипломатические каналы между двумя странами и наладить дальнейшее сотрудничество по вопросам мировой безопасности.

Большую часть прошлого десятилетия русско-американские отношения переживали кризис: блокировка привычных линий связи усугубила недоверие и затруднила попытки снизить напряжённость и избежать ошибок, пишут бывшие дипломаты Мадлен Олбрайт и Игорь Иванов на страницах The New York Times. Настоящее положение не отвечает стратегическим интересам этих двух стран и ставит под удар глобальную безопасность, потому что Россия и Соединённые Штаты являются единственными странами, у которых достаточно ядерного оружия для уничтожения друг друга и всего человечества.

По словам специалистов, восстановление взаимного доверия и возвращение российско-американских отношений в более спокойное русло в данной ситуации станет трудной и долгосрочной задачей, однако обе страны могут избежать ещё большей нестабильности, если продлят действие Договора о мерах по дальнейшему ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) 2010 года, срок действия которого истекает через год. С дипломатической точки зрения и в современной обстановке для этого остаётся совсем мало времени: бывшие министры иностранных дел подчёркивают, что при своевременных действиях обе страны могут предотвратить опасное и бессмысленное балансирование на грани войны, начав с продления договора.

Как напоминают в американской газете Мадлен Олбрайт и Игорь Иванов, после опрометчивого расторжения Договора о ликвидации ракет средней дальности (РСМД) в прошлом году СНВ-III является единственным действующим соглашением, которое ограничивает российский и американский ядерные потенциалы, а также включает жизненно важные меры по проверке и контролю, в том числе инспекции на местах для укрепления стратегической стабильности. В случае согласия между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договор можно продлить на пять лет, и они должны ухватиться за эту возможность.

Избежав благодаря умелой дипломатии, сильному лидерству и удаче ядерного конфликта во время холодной войны, США и Россия многое сделали после падения Берлинской стены для усиления контроля за оружием, резкого сокращения ядерных рисков и предотвращения использования военного решения возможных конфликтов. Однако сейчас с ростом геополитического напряжения ключевые международные игроки в своих военных стратегиях снова делают ставку на ядерное вооружение, а эксперты внезапно заговорили больше о разработке наступательного оружия, чем о предотвращении ядерного конфликта. «Некоторые даже поверили в безумную идею, что ядерную войну можно выиграть», — возмущаются дипломаты.

Как отмечают авторы статьи, в прошлом году они наряду с другими бывшими главами внешнеполитических ведомств из более чем 12 стран встретились на Аспенском форуме в Вене для осмысления состояния глобальной безопасности и глубокого анализа этих тенденций. По итогам обсуждений участники обеспокоились возможными глобальными последствиями ускоряющейся мировой гонки вооружений, возросшим риском военных инцидентов и отказом от соглашений по сокращению и нераспространению ядерного орудия. Бывшие министры иностранных дел выступили с заявлением, в котором призывают лидеров всех стран незамедлительно принять меры по противостоянию ядерной угрозе: средства для этого имеются, однако их можно применить только при мудром руководстве, как это было во времена холодной войны.

Этой весной на 50-летие Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке соберутся 190 стран, чтобы оценить сегодняшнюю опасность ядерного конфликта и трудности в нераспространении ядерного оружия. По мнению дипломатов, продление СНВ-III стало бы сигналом тем странам, которые задумались о своей ответственность за распространение такого оружия, а также заложило бы фундамент более активного международного сотрудничества в новое десятилетие.

Как подчёркивают в заключение Мадлен Олбрайт и Игорь Иванов, в дальнейшем обеспечение безопасности станет ещё более трудной задачей из-за развития новых технологий, поэтому обновление дипломатии, которая основана на общем понимании опасностей и способов противостоять угрозам, станет жизненной необходимостью. Прямо сейчас важнейшим шагом является продление СНВ-III. Россия уже выразила свою готовность к этому — президенту Трампу осталось только согласиться, причём одобрение законодательной власти в данном случае не требуется. «Время — решающий фактор, — пишут дипломаты в The New York Times. — Бездействие в надежде на то, что удастся дождаться договора «получше», приведёт к катастрофе: мы можем потерять СНВ-III и не найти ему адекватной замены». К тому же это возможность «улучшить безопасность и восстановить доверие между двумя мировыми ядерными державами», которую «нельзя упускать».