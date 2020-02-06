CNN: США собираются в ближайшее время начать ядерные переговоры с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Вашингтон в скором времени начнёт с Москвой переговоры по теме контроля над ядерными вооружениями, пишет CNN. По его словам, эта проблема важна для безопасности не только России и Соединённых Штатов, но и всего мира.
Администрация президента США Дональда Трампа в скором времени начнёт ядерные переговоры с Россией, пишет CNN со ссылкой на американского советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена.
«Мы собираемся противостоять русским там, где это для нас необходимо, но в то же время я думаю, что мы будем вести переговоры. Мы в скором времени начнём переговоры по контролю над вооружениями, по ядерной проблеме, которая, как вы знаете, важна для безопасности не только США и России, но и всего мира», — заявил советник Трампа, выступая перед послами различных стран в Вашингтоне.
Это заявление он сделал ровно за год до истечения срока действия СНВ-III, последнего договора между Россией и США по ограничению ядерных арсеналов.
Эксперты по контролю над вооружениями уже отметили неспешное развитие ядерной дипломатии между двумя странами. Из-за отсутствия каких-либо серьёзных переговоров по этому вопросу они уже начали сомневаться в том, заинтересован ли вообще Трамп в сохранении этого договора и в целом в подписании соглашений по контролю над вооружениями.
Кроме того, эксперты напоминают о том, что ранее президент Трамп критиковал СНВ-III и называл его «плохой сделкой».
Продление действия этого соглашения могло бы стать простым бюрократическим шагом, причём российская сторона уже заявила о своей готовности его предпринять. Однако Трамп и чиновники его администрации дали понять, что они надеются на участие Китая в этих переговорах.
Однако, по мнению экспертов, подобное желание Вашингтона может помешать продлению СНВ-III, поскольку Пекин, ядерный арсенал которого, как пишет CNN, значительно меньше, чем у России и США, вряд ли захочет подписывать договор, устанавливающий объём ядерного арсенала Пекина на уровне значительно меньшем, чем у его главных геополитических противников, говорится в статье.
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