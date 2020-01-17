Space: отказ от СНВ-III грозит «космическим конфликтом» между Россией и США

Отказавшись продлевать договор СНВ-III, Москва и Вашингтон не только снимут ограничения на ядерное оружие, но и увеличат вероятность конфликта в космосе», пишет Space News, ссылаясь на доклад НКО Aerospace Corporation. По мнению составителей доклада, поскольку СНВ-III предусматривает в том числе и запрет на противодействие средствам наблюдения, прекращение действия договора будет значить, что страны смогут принимать активные меры для создания помех спутниковым группировкам друг друга.

В случае если США и Россия не продлят Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), действие которого истекает 5 февраля 2021 года, американским вооружённым силам и спецслужбам придётся столкнуться с «ростом нестабильности в дальнем космосе», сообщает Space News со ссылкой на исследование американской НКО Aerospace Corporation.

Как заключили авторы исследования, если президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин позволят договору потерять силу, то прекратят действовать ограничения не только на создание и развёртывание Москвой и Вашингтоном ядерных вооружений, но и на противодействие «национальным техническим средствам», применяемым сторонами для того, чтобы удостовериться в соблюдении партнёром условий договора. Между тем, в состав этих средств со стороны США входят спутники Национального управления военно-космической разведки и Министерства обороны, подчёркивает обозреватель Space News.

По мнению аналитика Aerospace Corporation и одного из авторов исследования Майкла Глисона, США и Россия долгие десятилетия сохраняли фактический запрет на противодействие разведывательным и военным спутникам друг друга, однако в отсутствие режима контроля за вооружениями это может измениться. Как заявил эксперт журналистам, Вашингтону, вероятно, следует готовиться к тому, что Россия будет создавать помехи для работы американских разведывательных спутников, причём как правительственным, так и принадлежащим частным организациям.

По словам Глисона, другой серьёзной проблемой для американских вооружённых сил — и, в частности, для Космических сил США — может стать то, что после прекращения действия СНВ-III будет «расти потребность в наблюдении за российскими ядерными средствами», поскольку больше не будут проводиться инспекции на месте — а для выполнения этой задачи придётся «перебросить» часть спутников, отслеживающих другие регионы, пишет Space News.

Ещё одним сценарием, предусмотренным исследователями Aerospace Corporation, является попытка России помешать работе американских спутниковых группировок — включая, в том числе, спутники GPS, — а также спутников информационного обеспечения вооружённых сил США, которые также входят в список «национальных технических средств», обеспечивающих соблюдение договора.

Как отмечается в исследовании Aerospace Corporation, ни США, ни Россия официально пока не указывали, какие конкретно спутники относятся к «национальным техническим средствам», но в отсутствие СНВ-III такую стратегию придётся пересмотреть. «Мы, скорее всего, с большей вероятностью сможем заключить отдельное соглашение о неприкосновенности национальных технических средств, если к этой категории будут с обеих сторон отнесены конкретные спутники», — цитирует доклад Space News; по мысли авторов исследования, это позволит «инициативно работать над созданием стратегической обстановки в космосе в будущем».

По словам Глисона, к «национальным техническим средствам» можно относить разные типы спутников — в частности, спутники, оборудованные видеоаппаратурой и радиолокационными станциями с синтезированием апертуры, могут получать изображения объектов в высоком разрешении, тогда как другие спутники могут, например, обнаруживать электронные сигналы для оценки технических характеристик ракет или же испускаемое ими тепло для распознавания запусков. Вместе с тем, в эту категорию можно внести и спутники GPS, поскольку они способны обнаруживать ядерные взрывы, говорится в докладе Aerospace Corporation.