Washington Times: американские сенаторы попросили Нацразведку США оценить последствия отказа от СНВ-III

Представители комитета сената США по иностранным делам обратились с письмом к директору Нацразведки с просьбой оценить возможную реакцию России и Китая на отказ Вашингтона продлевать СНВ-III, пишет The Washington Times. Сенаторы также выразили мнение, что Америку в случае выхода из соглашения ждут серьёзные негативные последствия в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Американские законодатели из комитета сената США по иностранным делам обратились к Национальной разведке с призывом дать оценку возможной реакции России и Китая на отказ Вашингтона продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению наступательных вооружений (СНВ-III), пишет The Washington Times.
«Если договору СНВ-III дадут развалиться, при этом никакого соглашения на смену ему не появится, Соединённые Штаты окажутся в ситуации, когда ядерный арсенал России останется полностью без ограничений», — написали сенаторы-демократы Роберт Менендес и Крис Ван Холлен, а также сенатор-республиканец Тодд Янг в письме, адресованном директору Нацразведки США Джозефу Магуайру.
Они также добавили: «Мы считаем, что негативные последствия для США от выхода из СНВ-III в то самое время, когда Россия соблюдает договор и стремится к его продлению, будут серьёзными в краткосрочной и долгосрочной перспективе».
В настоящий момент Соединённые Штаты обдумывают вариант с отказом от последнего подписанного с Москвой договора по контролю за вооружениями, который позволяет России и Америке развёртывать не более 1550 единиц ядерного оружия.
Российский президент Владимир Путин недавно просигнализировал о своей готовности провести переговоры о продлении СНВ-III, действие которого истекает в феврале 2021 года. При этом он подчеркнул, что Москва, хотя и выступила уже с предложениями продлить действие этих договорённостей, однако пока не получила никакого ответа от американской стороны.
Критики продления предупреждают о неоднократных нарушениях Россией других соглашений о ядерном оружии. Вдобавок существенное обновление договора потребовало бы крайне непростой политической битвы за ратификацию документа в сенате.
Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что в новую сделку о сокращении ядерных вооружений он хотел бы включить Китай, хотя Пекин настойчиво заявляет, что не будет участвовать в этих договорённостях, пишет The Washington Times.
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