Washington Post: Помпео и Лавров высказались за улучшение российско-американских отношений

Несмотря на серьёзные разногласия, отношения между Россией и США должны стать лучше: об этом заявили госсекретарь США Майк Помпео и глава российского МИД Сергей Лавров в рамках своей встречи в Вашингтоне, пишет The Washington Post. Помпео, в частности, отметил, что сторонам удалось добиться прогресса в вопросе экономического сотрудничества, а также обсудить вопрос контроля за ядерными вооружениями.
Госсекретарь США Майк Помпео и глава российского МИД Сергей Лавров разошлись во взглядах в ходе своей пресс-конференции во время встречи в Вашингтоне, сообщает The Washington Post: Лавров исключил возможность «российского вмешательства» в выборы в США в 2016 году, в то время как Помпео заявил, что вмешательство было, и «это недопустимо». Глава российского МИД подчеркнул, что американская сторона не предоставила доказательств и отметил, что в докладе спецпрокурора Мюллера также нет свидетельств какого-либо сговора.
При этом и Помпео, и Лавров высказались в поддержку улучшения российско-американских отношений, несмотря на серьёзные разногласия по целому ряду вопросов, таких как Венесуэла, Сирия и Украина. Помпео отметил, что стороны обсудили вопрос контроля за вооружениями, а также добились прогресса в вопросе экономического сотрудничества.
Издание также пишет, что Лавров выразил интерес в обновлении СНВ-3. Что касается Помпео, то он выдвинул идею о включении Китая в переговоры по ядерным вооружениям: Лавров заявил, что Россия готова к трёхстороннему формату, однако отметил, что Пекин не испытывает желания участвовать, учитывая, что ядерный запас КНР значительно меньше, чем у России и США.
Как отмечает The Washington Post, некоторые критики Дональда Трампа говорили о том, что Белый дом должен был пригласить не Лаврова, а украинского президента Владимира Зеленского. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что надеется, что этот «ужасный символизм» был «всего лишь ошибкой, а не осознанным действием».
Между тем, пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли заявил, что диалог с Москвой «крайне важен для благополучия США». Он также отметил, что улучшение отношений со всеми странами мира является ответственностью любого американского президента.
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